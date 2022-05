Horóscopo do dia (02/05): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 2 de abril (02/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 2 de abril (02/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é lua transitando entre o zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Vênus adentra seu signo, podendo despertar criatividade e afeto. Suas habilidades práticas na gestão do dia a dia tendem a ficar em destaque, o que lhe ajuda organizar melhor as demandas e se articular com as pessoas do entorno, já que a Lua transita no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Talvez seja melhor prezar por recolhimento emocional. O momento astrológico tende a direcionar o foco para a vida pessoal e familiar, permitindo-lhe aprimorar as demandas em sintonia com o entorno imediato, visto que a Lua transita entre seu signo e o setor doméstico.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure aproveitar para fazer reflexões que lhe levem a promover mudanças em sua vida e a melhorar o modo como você se articula com o entorno, já que a Lua transita entre o setor de crise e o comunicativo. Vênus segue para a casa das amizades e pode despertar empatia e generosidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Suas vocações tendem a ficar nutridas, o que favorece sua imagem pública. Esta fase pode despertar seu lado solidário e colaborativo, oportunizando ações coletivas voltadas à gestão prática do dia a dia, pois a Lua transita entre a área de amizades e a material.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você tende a se conectar com os prazeres que nutrem sua alma. A tendência é que você tenha a oportunidade de aperfeiçoar sua capacidade de gestão, permitindo-lhe elevar a produtividade e sua autoestima, já que a Lua transita entre o setor profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como a Lua transita no eixo espiritual-crise, é possível que se promova reflexões importantes para o autoconhecimento e isso lhe ajuda a identificar aspectos da sua vida que demandam ajuste. Vênus ingressa no setor íntimo, o que favorece o recolhimento emotivo para harmonizar crises.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O bem-estar dos entes queridos passa a ter maior importância, pois Vênus adentra a casa dos relacionamentos. Este momento pode ser de aperfeiçoamento, além de fortalecimento do seu círculo de confiança, visto que a Lua transita entre a área íntima e a de amizades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A economia criativa tende a ganhar corpo com Vênus adentrando o setor do cotidiano. O céu da semana destaca momento de articulação interpessoal que favorece suas parcerias e os processos de trabalho, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-profissional.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O momento astrológico pode lhe despertar simpatia e sensualidade. Tente se conectar com suas necessidades práticas e emocionais, o que ajuda você a aperfeiçoar as demandas e a adicionar na rotina ações que gerem bem-estar, pois a Lua transita no eixo cotidiano-espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se mostrar mais acolhedora e afetuosa com as pessoas queridas. O céu da semana destaca um momento em que as experiências em grupo levam ao aperfeiçoamento dos seus relacionamentos e do seu círculo de confiança, visto que a Lua transita no eixo social-íntimo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Afloram empatia e gentileza com o ingresso de Vênus no setor comunicativo. Este momento tende a lhe conectar com as necessidades emocionais das suas parcerias, o que pode favorecer a convivência e o usufruto de prazeres, pois a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Vênus segue para o setor material, o que favorece a economia criativa. Contudo, é preciso ter atenção com gastos excessivos com prazeres. A fase pode levar ao aperfeiçoamento de ideias voltadas à administração do dia a dia, considerando o trânsito lunar no eixo comunicação-cotidiano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

