Horóscopo do dia (01/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 1º de abril (01/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 1º de abril (01/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Saturno tensionado.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O dia pode sugerir adaptabilidade frente a cenários transformadores, mas Saturno tensionado alerta para a necessidade da avaliação de riscos. A Lua Nova na área material tende a destacar sua versatilidade na gestão dos aspectos práticos da vida, dinamizando processos e recursos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente atuar com discrição sobre seus interesses, devido a Saturno tensionado. Este dia pode oferecer momento de renovação pessoal. A Lua Nova encontra Sol e Urano, podendo promover despertar de ideias que lhe ajuda reavaliar sua vida e buscar oportunidades de mudança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Situações que até então eram nebulosas começam a ser vistas com novos olhos, contudo Saturno tende a não aconselhar ações imediatistas durante este ciclo. Os problemas podem ser vistos como oportunidades de mudança e aprimoramento pessoal, considerando a Lua Nova.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Devido a Saturno tensionado, busque não criar expectativas de comprometimento mútuo. A Lua Nova tende a despertar uma mudança de olhar em relação às pessoas. Com isso você acaba se permitindo tirar significados transformadores das experiências coletivas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como alerta a tensão com Saturno, busque ser mais flexível nos relacionamentos. Ideias originais tendem a ganhar importância e lhe faz criar oportunidades em favor da vida profissional. Além disso, o olhar estratégico frente aos acontecimentos pode ser nutrido.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure não ser imediatista, mas sim fazer uma análise de riscos antes de agir, devido a Saturno tensionado. Seu senso de oportunidade tende a se ampliar agora e isso pode lhe fazer aproveitar a energia de mudança que os acontecimentos vêm proporcionando na sociedade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente ser responsável nos gastos com o lazer e também ao interagir socialmente com os outros, visto que Saturno tensionado pode alertar contra imprudências. Afloram seus instintos e lhe guiam rumo a experiências que tiram você da monotonia, com a influência da Lua Nova.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário buscar acordos na gestão das responsabilidades, como alerta Saturno tensionado. Os interesses nos relacionamentos tendem a ganhar diversidade com a influência da Lua Nova, Sol e Urano, o que contribui com conversas estimulantes e que geram cumplicidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

No âmbito interpessoal, é necessário certo esforço para conciliar os interesses, como aponta Saturno tensionado, especialmente diplomacia. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de versatilidade com a Lua Nova, o que lhe ajuda a dinamizar os recursos e a rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso atenção aos gastos com o lazer, visto o céu sugere certa negligência com o orçamento. O encontro da Lua Nova com Sol e Urano pode seguir despertando versatilidade nas demandas sociais, mas Plutão favoreça experiências mais seletivas e sofisticadas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Cuidado com a possibilidade de centralizar apontada na tensão com Saturno. A administração da vida doméstica tende a ganhar toques de originalidade com a Lua Nova, o que também lhe ajuda a mudar estratégias perante os obstáculos, com resultados satisfatórios.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque ser diplomática com relação a críticas. Os processos mentais e comunicativos podem ser revestidas criatividade com a Lua Nova unida a Sol e Urano, o que contribui sensivelmente com a produção intelectual e também com as conversas de cunho íntimo.

