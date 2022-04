Horóscopo do dia (30/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 30 de abril (30/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 30 de abril (30/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova encontrando com Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O pensamento criativo pode ser forte aliado agora. Procure também adquirir conhecimento técnico. A Lua Nova tende a favorecer uma postura de ampliação dos recursos e da inovação em termos de gestão. É possível que seu olhar se amplie frente às oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Durante este momento o diferencial será na originalidade de suas ideias e em sua capacidade de se reinventar. A Lua se desloca por seu signo, já na fase nova, podendo sugerir despertar de interesses que fazem ao crescimento individual e à ampliação de seus horizontes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Você poderá basear suas ações na superação dos problemas para que novas situações tomem lugar em sua vida com o trânsito da Lua Nova na área de crise. O referido astro encontra Sol e Urano e lhe leva a ampliar suas perspectivas. Apenas é preciso ter cuidado com a impulsividade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

As redes virtuais podem se revelar proveitosas agora, já que favorecem trocas de longo alcance, minimizando distâncias. O momento pode se mostrar proveitoso para conhecer pessoas e para renovar vínculos, devido ao movimento da Lua Nova na área de amizades e seu encontro com Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Cursos podem ser bem-vindos. Tente aproveitar trocas de experiências com outros profissionais. Suas ambições podem ganhar impulso com a Lua Nova na área do trabalho, o que lhe faz buscar oportunidades de aprimoramento na carreira e obstáculos que lhe permitam desenvolver o pensamento estratégico.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure se abrir a situações novas, mas é preciso evitar correr riscos. A Lua Nova na área espiritual tende a lhe motivar a ampliar seus horizontes e a aperfeiçoar conhecimento, favorecendo os estudos, os retiros em meio à natureza e as trocas culturais, além de romper com a monotonia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Você poderá se sentir mais ousada, o que não precisa servir de desculpa para a imprudência. A Lua Nova no setor íntimo tende a promover transformação emocional, ajudando você a extravasar sentimentos contidos e a romper com condicionamentos em prol da vivência plena de suas vontades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você tende a lidar bem com a diversidade de pensamento durante esta fase, que se revela estimulante para o intelecto. Os relacionamentos podem receber sopro de vitalidade com a Lua Nova, favorecendo prazeres conjuntos e levando à redescoberta de afinidades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure se certificar da viabilidade a longo prazo das mudanças que você se propõe implementar nesta fase. A busca por inovação associada à Lua Nova pode se refletir na vivência do dia a dia, o que lhe permite diversificar seus hábitos e movimentar o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Sua personalidade tende a irradiar luminosidade e originalidade com a Lua Nova no setor social, o que favorece seus contatos em diversas áreas. O astro encontra Sol e Urano, de modo que os prazeres pode lhe tirar da rotina, mesmo que a interação se limite aos ambientes virtuais.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque aproveitar para fazer mudanças em casa, deixando-a mais aprazível. Sua relação com a família tende a se beneficiar do resgate de laços proporcionado pela Lua Nova no setor doméstico, tendo como motivação a troca de ideias inovadoras que trazem movimento ao dia a dia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Suas opiniões podem causar impacto, rompendo com paradigmas. Contudo, busque evitar polêmicas. O intelecto tende a se alimentar da energia renovadora da Lua Nova, o que favorece os estudos e dá mais dimensão a projetos que se encontram em estado inicial.

