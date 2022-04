Horóscopo do dia (29/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 29 de abril (29/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 29 de abril (29/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Plutão tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A entrada de Mercúrio no setor das ideias pode trazer movimento aos processos mentais, o que lhe ajuda a estruturar as metas. Lua e Plutão tendem a indicar acontecimentos desafiadores, pois lhe permitem criar mudanças a serem implantadas na Lua Nova que se aproxima.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Mercúrio adentra a área material, podendo lhe deixar mais habilidosa no processo de gestão, que se reveste de senso crítico. A complexidade dos obstáculos tende a deixar você preocupada. Contudo, logo você terá diante de si oportunidades de mudança, visto que a Lua Nova se aproxima.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É possível que você tenha uma mudança de perspectiva que lhe ajudar a botar sua vida no rumo. A fase pode pedir discrição para que você se concentre nos problemas que podem se fazer presentes. Ideias corajosas tendem a aflorar com a chegada da Lua Nova na área de crise e de Mercúrio em seu signo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Mercúrio migra para a área de crise, o que lhe deixa mais consciente do que melhorar em sua postura e otimizar em sua vida. Como um choque de prioridades tende a deixar suas relações com Lua e Plutão em tensão, busque se lembrar que você pode ter a oportunidade de renovar suas alianças.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure valorizar as parcerias, já que Mercúrio já na área de amizades pode favorecer o fluxo comunicativo. Lua e Plutão tensionados tendem a trazer problemas que desestabilizam o cotidiano. Tente não se deixar levar pelo estresse, buscando articular ações que lhe ajudem a mudar isso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Elevam-se suas ambições, o que demanda foco e estudo. A tensão Lua-Plutão tende a pedir privacidade para que você consiga se concentrar nas mudanças que deseja para sua vida, e que em breve podem ganhar espaço de desenvolvimento, visto que a Lua Nova se aproxima.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mercúrio ingressa na área espiritual, o que pode favorecer o autoconhecimento e ainda fazer você buscar equilíbrio interior e com o entorno. Os relacionamentos íntimos tendem a ficar desgastados diante dos problemas, mas você poderá ter a oportunidade de movimentá-los, pois a Lua Nova está próxima.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O momento tende a oferecer a oportunidade de revisões que levam ao amadurecimento pessoal. Lua e Plutão tensionados podem apontar divergências na gestão coletiva das rotinas. Busque não forçar a barra nas relações, pois logo você terá desenvoltura para ser mais flexível.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É possível que as limitações materiais limitam seus movimentos, mas a Lua Nova poderá despertar sua criatividade em benefício de recursos alternativos, o que lhe ajuda a mudar essa perspectiva. Mercúrio na casa dos relacionamentos tende a favorecer a troca de ideias e dar coesão às parcerias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Mercúrio adentra o setor do cotidiano e pode favorecer o planejamento das rotinas. Problemas familiares tendem a afetar seu bem-estar. Situações aprazíveis tendem a vir em seu auxílio para resgatar a paz e renovar os laços com as pessoas queridas, já que a Lua Nova se aproxima.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A tendência é que você se sentir mais sociável. Dada a tensão Lua-Plutão, a intolerância pode aflorar em meio aos obstáculos, o que demanda recolhimento para acalmar os ânimos. A família se revela revigorante com a Lua Nova, enquanto que lazeres intelectuais ganham corpo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Mercúrio na área familiar pode lhe deixar mais acolhedora e conciliadora, o que ajuda com essa energia mais harmoniosa. Desafios de ordem territorial afloram nos relacionamentos com Lua e Plutão tensionados, pedindo pensamento flexível para tornar possível os acordos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

