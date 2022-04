Horóscopo do dia (28/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 28 de abril (28/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 28 de abril (28/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da lua pelo zodíaco.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Este momento astrológico tende a favorecer contatos pontuais com pessoas de confiança. A Lua em seu signo pode deixar você mais focada nas necessidades pessoais, o que lhe ajuda a dar seguimento às tarefas prioritárias se souber manter o emocional em equilíbrio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

As demandas profissionais tendem a exigir mais de você a partir de agora. Contudo, se você tiver organização e disciplina poderá ter bons resultados. O momento demanda quietude e posicionamento tranquilo para lidar com os problemas, já que a Lua transita pela área de crise.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure saber ser autossuficiente e tomar suas próprias decisões. Seus relacionamentos tendem a se revelar fonte de estabilidade emotiva com a Lua transitando na área de amizades, visto que fazendo parte de um grupo você pode se sentir acolhida e valorizada.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É fundamental ter objetivos, pois isso não só lhe favorece, como também ajuda a organizar o pensamento e estabilizar o emocional nesta fase. A Lua transita pelo setor do trabalho, o que tende a despertar suas ambições e apurar seu compromisso com as demandas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Este momento astrológico tende a favorecer o amadurecimento de vínculos que partilham de tais interesses. Transitando na área espiritual, a Lua pode nutrir sua busca por autoconhecimento e sua necessidade de estabelecer uma conexão profunda com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente não permitir que o rigor e a disciplina prejudiquem o afeto. Você tende a buscar uma ligação emocionalmente profunda com as atividades que vem desenvolvendo durante este momento astrológico, assumindo o compromisso de atingir metas de qualidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure usar as palavras e as informações com sabedoria, já que suas experiências podem ser valiosas para seus interlocutores. A passagem da Lua pelo setor de relacionamentos tende a lhe sensibilizar para as necessidades dos entes queridos, facilitando a sua comunicação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você pode assumir maiores responsabilidades, mas é preciso ter atenção para não centralizar as tarefas e tirar a autonomia dos outros. Lua e Saturno entre as áreas do cotidiano e familiar tendem a elevar seu senso crítico na gestão das rotinas e seu compromisso com as parcerias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O aprendizado tende a ajudar com seus projetos. Conversas de alto nível intelectual podem ser desenvolvidas nos seus grupos, o que lhe faz dar valor às companhias com bagagem intelectual, pois a Lua na área social entra em harmonia com Saturno na comunicativa.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure não descuidar dos afetos. A busca por estabilidade e segurança poderá ser fortemente sentida a partir de agora, fazendo você zelar por boas práticas na vivência do dia a dia, além de se cercar de garantias que lhe ajudem a lidar com possíveis imprevistos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente dar valor ao intercâmbio de conhecimento e experiências com pessoas maduras, pois assim você pode se aprimorar. Esta fase astrológica tende a trazer grande aprendizado em meio a suas vivências, o que ajuda com o autoconhecimento, já que a Lua transita pelo setor das ideias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure se lembrar que algumas questões demandam tempo. Você poderá buscar estabilidade material e a aperfeiçoar seus conhecimentos sobre gestão, o que lhe ajuda a definir estratégias que ajudem você a enfrentar as dificuldades de ordem econômica neste momento.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 27 de abril (27/04).

Tags