Horóscopo do dia (26/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 26 de abril (26/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 26 de abril (26/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua com Marte, Vênus e Netuno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure encarar os obstáculos como parte do crescimento individual, como oportunidades de superação rumo à renovação. Nesta fase, a Lua tende a favorecer processos de autoanálise em meio ao enfrentamento dos problemas, apesar de aumentar a carga dramática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua empatia e seu carisma tende a permitir você motivar as pessoas. Momento de cultivar boas companhias! Transitando pelo setor de amizades, a Lua pode sugerir prazeres coletivos em benefício da rotina doméstica e profissional e também a interação social virtual.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O sentimento de dever cumprido tende a elevar a autoestima. Seu desempenho profissional pode ser marcado pela força de vontade, criatividade e perseverança profissional com a Lua no setor do trabalho, o que lhe ajuda realizar boa parte das ideias que estavam sendo amadurecidas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Este é um bom momento para os estudos e para práticas meditativas. O encontro da Lua com Marte, Vênus e Netuno na área espiritual tende a elevar sua fé em uma ideia de mundo melhor, enquanto que reconecta você com seus talentos, que começam a ser vistas como compromisso.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque canalizar seus instintos para a aproveitar todas as vivências e aquilo que nutre sua alma. Contudo, tente não correr riscos e ou se deixar dominar por suas vontades. Você tende a vivenciar as experiências de maneira intensa, especialmente prazeres pessoais.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure não negligenciar suas vontades e não as associar a um ideal de reciprocidade. Durante este momento astrológico, você poderá canalizar suas atenções para o universo do outro, dedicando-se a completar as necessidades das pessoas como se fossem as suas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente aproveitar esta fase para se exercitar fisicamente e cuidar da estética corporal. Uma postura proativa e de bem com a vida pode lhe guiar agora, em que a Lua encontra Marte, Vênus e Netuno no setor do cotidiano e da saúde, favorecendo o cumprimento de seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Seus instintos podem estar a seu favor, mas é necessário observar os limites para não cometer equívocos. A fruição dos prazeres tende a se intensificar agora, dado o encontro da Lua com Marte, Vênus e Netuno no setor do lazer e do social, o que deixa a vida mais aprazível.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O conforto do lar tende a lhe revigorar do ponto de vista físico e também do emocional. Por isso, procure cuidar da sua infraestrutura. União e afeto em família marcam esse momento, o que eleva a produtividade na vida doméstica e o bem-estar do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante motivar as pessoas do entorno, ao invés de se limitar a transmitir seus pontos de vista, já que as trocas podem ser interessantes. Durante esta fase os processos de comunicação tendem a fluir de maneira intensa, contando com sua habilidade e bom humor.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Realizações importantes tendem a acontecer, incluindo a otimização de recursos que costumam ser pouco aproveitados no dia a dia. Sua postura na gestão das rotinas tende a ser marcada por praticidade e criatividade, deixando-as funcionais e aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você tende a abraçar seus ideais de modo otimista, melhorando a produtividade e a qualidade das ações em curso. A Lua pode destacar seu carisma e sua força de vontade durante este ciclo, o que permitindo você estabelecer um convívio agradável com o entorno imediato.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 25 de abril (25/04).

Tags