Horóscopo do dia (25/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 25 de abril (25/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 25 de abril (25/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua se deslocando pelo zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Mercúrio adentra a casa comunicativa, de modo que eleva-se sua capacidade de se expressar e ajuda a alinhar os interesses com o entorno imediato. Ações solidárias tendem a ser beneficiadas para dar produtividade ao dia a dia, já que a Lua transita no eixo amizades-material.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure usar seus conhecimentos para aperfeiçoar seus processos de gestão. Este momento é ótimo para empreender ações que ajudem no seu crescimento profissional, visto que a Lua se desloca entre a casa do trabalho e seu signo, abrindo caminho para as oportunidades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Mercúrio ingressa em seu signo e isso intensifica os processos intelectuais e reflexivos, o que ajuda com o amadurecimento de seus projetos. Você tende a viver transformação associada ao enfrentamento dos obstáculos, pois a Lua transita no segmento espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Durante esta fase você poderá enfrentar os problemas com racionalidade. O céu da semana tende a evidenciar momento de amadurecimento nos relacionamentos que eleva suas parcerias a outro patamar, visto que a Lua se desloca entre o setor íntimo e o das amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Com Mercúrio ingressando na área de amizades, as afinidades intelectuais na interação social são nutridas. É provável que você tenha a oportunidade de aprimorar suas relações de trabalho, abrindo espaço para novos projetos, pois a Lua transita entre o setor de relacionamentos e o profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mercúrio adentra a área do trabalho, podendo lhe levar a aperfeiçoar conhecimento e a dar uma guinada na sua carreira. O momento astrológico tende a motivar você a estruturar as rotinas, de modo a elevar a qualidade do seu cotidiano e gerar estabilidade física e emotiva.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O autoconhecimento tende a ser nutrido agora com Mercúrio que adentra a área espiritual. Esta fase astrológica pode promover gradual movimento de introspecção que lhe faz a canalizar o aprendizado vivenciado na coletividade para a vida privada, de modo a se aprimorar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Mercúrio adentra o setor íntimo, podendo favorecer atividades intelectuais e introspectivas. O céu da semana tende a sinalizar momento de aperfeiçoamento pessoal que fortalece seu círculo de confiança, além de também abrir espaço para ações em conjunto.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Mercúrio pode contribuir com as trocas intelectuais e promover acordos ao ingressar na área de relacionamentos. É possível que o céu da semana destaque momento de maiores trocas com o entorno imediato, o que tende a ajudar a afinar os interesses e aprimorar as rotinas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A tendência nesta fase é que o planejamento das demandas e as parcerias intelectuais fiquem favorecidas. O céu da semana pode levar à atuação prática no cotidiano, o que ajuda com o funcionamento das rotinas e deixa a vida divertida, já que a Lua transita no eixo material-prazeres.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Como a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, o momento indica amadurecimento pessoal que favorece a gestão da vida doméstica e a convivência com seus pares. Mercúrio adentra a área social, podendo nutrir prazeres intelectuais e também as suas habilidades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Mercúrio ingressa na área familiar e pode favorecer o planejamento da vida doméstica. Este é o momento de superação de bloqueios pessoais que ajuda você a melhorar a expressão com o entorno imediato, já que a Lua transita entre o setor de crise e o da comunicação.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

