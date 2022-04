Horóscopo do dia (24/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 24 de abril (24/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 24 de abril (24/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure ser prudente ao lidar com questões territoriais e financeiras, como alertam Urano e Mercúrio tensionados à Lua e Saturno, que podem prejudicar suas parcerias. O encontro entre a referida dupla no setor de amizades tende a pedir seletividade e discrição ao lidar com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Este momento astrológico tende a alertar quanto à rigidez de pensamento e à intransigência na postura, que podem lhe prejudicar. Lua e Saturno se unem no setor profissional, podendo lhe deixar mais comprometida com o trabalho e rigorosa no cumprimento das demandas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque não permitir que os contratempos lhe consumam, conforme alerta a tensão com Urano e Mercúrio. Lua e Saturno podem sinalizar momento de maior fluxo intelectual que lhe proporciona conhecimento e também um amadurecimento relevante acerca dos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Devido à tensão com Urano e Mercúrio, busque ser discreta e evitar polêmicas. O encontro entre Lua e Saturno no setor íntimo pode promover processo de interiorização que ajuda com o autoconhecimento e sua vida de modo geral, pois nesse momento você pode rever prioridades e definir metas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Posturas autoritárias e combativas podem lhe deixar na defensiva, mas tente não focar nisso. Lua e Saturno se aproximam na área de relacionamentos e entram em conflito com Urano e Mercúrio no setor do trabalho, podendo destacar que é preciso atuar com diplomacia na gestão coletiva das tarefas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque evitar que o perfeccionismo atrapalhe o avanço de ações que exigem velocidade. O encontro entre Lua e Saturno tende a lhe conduzir a encarar os problemas do dia a dia de forma objetiva e responsável. Mas cuidado com a tendência à centralização, pois poderá lhe render estresse.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente se flexibilizar para obter colaboração do entorno. O encontro entre Lua e Saturno no setor social pode elevar seu comprometimento com causas coletivas, o que lhe deixa rígida na conduta e crítica com as pessoas, pois a referida dupla entra em conflito com Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente amenizar seu jeito de falar e abordar os assuntos, pois Urano e Mercúrio estão em tensão com a dupla Lua-Saturno. As demandas da sua família podem lhe absorver, pois Lua e Saturno se encontram no setor doméstico. E isso tende a predispor você a adotar uma postura rígida com o entorno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A rigidez na postura tende a prejudicar sua forma de lidar com as pessoas, assim como o senso crítico elevado, dada a tensão com Urano e Mercúrio. Por isso, tente não exagerar. Lua e Saturno no setor comunicativo pode lhe conectar fortemente com seus compromissos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se divertir com responsabilidade. Seu senso de economia pode se elevar com Lua e Saturno no setor material, o que lhe faz administrar o orçamento com disciplina. Cuidado com a avareza, especialmente no trato humano, como apontam as tensões com Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente preservar seus afetos. A Lua transita por seu signo e encontra Saturno, fazendo-lhe assumir postura emocionalmente discreta e focada nas demandas. Suas atitudes podem impor respeito, mas cuidado com a tirania, como alertam Urano e Mercúrio tensionados à referida dupla.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente encarar os fatos de maneira imparcial e neutralizar a negatividade. Lua e Saturno se encontram na área de crise e encontram com Urano e Mercúrio na casa da comunicação, podendo lhe predispor a supervalorizar os contra em detrimento das soluções. E isso afeta seu bem-estar e suas relações.

