Horóscopo do dia (23/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 23 de abril (23/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 23 de abril (23/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta a tensão com Sol e Urano, busque ser cuidadosa nos gastos com o lazer e evitar misturar finanças e amizades. A Lua Minguante no setor de amizades pode destacar a importância de reduzir a exposição da sua imagem no meio social. Procure ter contatos pontuais e devidamente selecionados.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Que tal se divertir? A Lua Minguante no setor do trabalho pode oportunizar a redução no ritmo das demandas para revisar o que já foi feito e fazer os ajustes. A sobrecarga tende a ser ruim para seu bem-estar, pois o referido astro entra em conflito com Sol e Urano em seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente evitar especular sobre os contratempos para não prejudicar a autoconfiança, como alertam Sol e Urano tensionados na área de crise. Na passagem da Lua Minguante pelo setor espiritual, o pensamento tende a ficar mais reflexivo e voltado a usufruir dos benefícios de práticas relaxantes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure evitar sair da zona de conforto, e não se expor nas redes sociais, como alerta a tensão com Sol e Urano. A Lua Minguante no setor íntimo pode lhe predispor à introspecção, o que se mostra favorável ao seu bem-estar se você souber aproveitar a quietude para cuidar de si e dos outros.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os momentos de descanso se mostram revigorantes sob diversos aspectos. Sendo assim, tente aproveitar para se recompor do trabalho. A Lua Minguante entra em conflito com Sol e Urano, destacando a importância dos pausa e do zelo com seu bem-estar e dos entes queridos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A prudência é fundamental em seus relacionamentos. Procure aproveitar a calmaria temporária da Lua Minguante no setor do cotidiano, pois ela é importante para colocar os pensamentos em ordem e revisar as ações, sobretudo porque a tensão com Sol e Urano pode apontar falhas de percurso.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Prazeres introspectivos tendem a ser favorecidos, contanto que não envolvam gastos em excesso. A Lua Minguante está em sua casa social e entra em conflito com Sol e Urano no setor íntimo, demandando discrição e diplomacia frente a possíveis discussões. Busque não alimentar polêmicas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque ser diplomática com o entorno. A Lua no setor familiar entra em conflito com Sol e Urano, podendo pedir desaceleração e revisões sobre a gestão do dia a dia. Procure aproveitar para arrumar e se livrar do que não serve mais, seja do ponto de vista físico, quanto de hábitos e pensamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É necessário arrumar a casa, no sentindo de colocar a mente e a vida em ordem. Momento importante para fazer revisões e mudanças, já que a Lua Minguante no setor das ideias entra em conflito com Sol e Urano, destacando questões que precisam de aprimoramento para que possam ser desenvolvidas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente revisar práticas que se mostrem antigas e não ajudam no funcionamento do dia a dia. A Lua minguante atua sobre o setor financeiro, o que tende a pedir redução nos gastos e análise do orçamento, a fim de evitar erros, visto que o referido astro entra em tensão com Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Que tal colocar na sua jornada atividades relaxantes e que previnam o estresse? O dia pode ser proveitoso para o descanso e para organizar os afazeres domésticos, a fim de não acumular pendências, já que a Lua Minguante em seu signo entra em tensão com Sol e Urano no setor familiar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure resolver as pendências de forma diplomática. A Lua Minguante na área de crise tende a promover reflexões profundas sobre os obstáculos, embora seja necessário discrição para que os contratempos não afetem a relação com as pessoas, devido à tensão com Sol e Urano no setor comunicativo.

