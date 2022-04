Horóscopo do dia (22/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 22 de abril (22/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 22 de abril (22/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Plutão.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Novos desafios tendem a lhe atrair, e você terá a chance de empreendê-los. Lua e Plutão se encontram na área do trabalho e entram em harmonia com Mercúrio no setor material, o que aperfeiçoa seu senso crítico na gestão dos recursos empregados nos projetos, de forma a melhor aproveitá-los.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure prezar por tranquilidade para evitar interferências externas em suas reflexões. Lua e Plutão na área espiritual e harmonizados a Mercúrio em seu signo podem despertar transformações em seu jeito de encarar o mundo, o que lhe faz rever seus conceitos e a reorganizar mentalmente os objetivos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os obstáculos se mostram caminhos de transformação. Tente extrair lições em prol do autoconhecimento. Aproveitar sua companhia é uma tendência agora, fortalecida pelo encontro Lua-Plutão e a harmonia com Mercúrio no circuito de crise. As sensibilidades podem se despertar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O que incomoda tende a começar a ser visto com interesse, já que a harmonia com Mercúrio aponta valorização das diferenças, promovendo complementaridade. Lua e Plutão se encontram no setor de relacionamentos, podendo aprofundar o olhar sobre as pessoas e os obstáculos que permeiam o convívio.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Atividades analíticas tendem a ser favorecidas, visto que seu senso crítico se eleva. Suas vivências no dia a dia e na vida profissional podem passar por quebra de padrões que lhe faz traçar novos percursos, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia de ambos com Mercúrio no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

As experiências podem agregar profundo significado à sua vida. Seus instintos e seu senso crítico tendem a ficar mais apurados, o que ajuda com processo de transformação que lhe deixa mais criteriosa ao lidar com as pessoas em benefício do seu círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque valorizar o recolhimento. Suas atenções podem se concentrar na vida familiar e nos problemas que vêm promovendo transformações na rotina e no convívio, levando ao amadurecimento importante, visto que Lua e Plutão transitam juntos no setor familiar e em harmonia com Mercúrio no meio íntimo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure aproveitar para curtir os prazeres dos ambientes íntimos, o que se mostra acolhedora àqueles que ama. Você pode apresenta preferência por ambientes reservados e companhias seletas, pois a Lua encontra Plutão na área comunicativa e se harmoniza com Mercúrio no setor dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O olhar estratégico tende a se mostrar um diferencial. Lua e Plutão na área financeira se harmonizam com Mercúrio no setor do cotidiano, podendo apurar seu senso crítico em relação aos investimentos e ao emprego de recursos na gestão da sua vida, ajudando-lhe a rever seu orçamento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Você tende a se perceber engajada nas mudanças que ocorrem no mundo. Sua postura pode ficar mais reservada e analítica com o encontro Lua-Plutão em seu signo, ajudando com interações pontuais de alto nível intelectual com o entorno, já que o referido astro se harmoniza com Mercúrio no setor social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os problemas podem passar a ser entendidos sob novas perspectivas. Durante este momento, Lua, Mercúrio e Plutão tendem a despertar seu senso crítico em favor das mudanças que se fazem necessárias no ambiente doméstico, o que lhe permite criar ações positivas com o entorno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A interação é marcada por conversas profundas, sobretudo sobre as mudanças que ocorrem na vida das pessoas. Momento favorável para fortificar seu círculo social, deixando-o mais coeso, visto que Lua e Plutão se encontram no setor de amizades e entram em harmonia com Mercúrio na área comunicativa.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 21 de abril (21/04).

Tags