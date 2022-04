Horóscopo do dia (19/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 19 de abril (19/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 19 de abril (19/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são as tensões da Lua com Marte, Vênus e Netuno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Você precisa diminuir o ritmo do trabalho para evitar sobrecarga ou estresse. As tensões da Lua com Marte, Vênus e Netuno tendem a pedir atenção especial com a saúde, já que os limites do seu corpo serão forçados à exaustão. Busque zelar por hábitos saudáveis, como a alimentação e o sono.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Privacidade é essencial! A Lua tensionada a Marte, Vênus e Netuno pode pedir postura cuidadosa em suas ações, especialmente no compartilhamento da intimidade. Atenção aos gastos e procure limitar a interferência das pessoas na sua vida, assumindo as rédeas das suas responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente cultivar tranquilidade e diplomacia. Suas relações ficam propensos a conflitos devido a temporária incompatibilidade de ânimos, especialmente no meio profissional, considerando as tensões da Lua com Marte, Vênus e Netuno. Aflora sua agressividade, o que pode afetar a dinâmica.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure ser cuidadosa ao expor suas ideias e diplomática na gestão de conflitos. As relações do dia a dia tendem a ficar fragilizados pela tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno, o que deixa o terreno fértil para atritos. As insatisfações vêm à tona e podem ser tornar presentes nas discussões.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque ter cuidado com seus impulsos e tomar decisões racionais, zelando por privacidade e economia. As tensões da Lua com Marte, Vênus e Netuno podem indicar a necessidade de ter controle sobre as finanças, sobretudo nos gastos ligados ao social para combater excessos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É preciso não se deixar pressionar. A Lua tensionada a Marte, Vênus e Netuno no circuito dos relacionamentos íntimos tende a sugerir estresse ligado ao compartilhamento dos obstáculos do dia a dia. As tarefas devem ser conduzidas com equilíbrio, a fim de encontrar soluções mais adequadas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente trabalhar as insatisfações antes de se manifestá-las. A espontaneidade deve ser observada nessa fase de tensão lunar na área comunicativa, já que os conflitos da Lua com Marte, Vênus e Netuno podem sinalizar impulsividade e excesso de sinceridade prejudicando as relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure evitar misturar finanças e amizades. As tensões da Lua com Marte, Vênus e Netuno no eixo material-social podem destacar a necessidade de administrar os conflitos territoriais que afloram e que tendem a impactar na gestão dos aspectos práticos e materiais do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Seu temperamento instável tende a lhe prejudicar, por isso busque cultivar autocontrole. A Lua se desloca por seu signo e entra em tensão com Marte, Vênus e Netuno no setor doméstico, podendo lhe predispor a postura resistente a possíveis mudanças que lhe tire da zona de conforto.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure encarar as dificuldades com coragem e proatividade. Tente não ser imediatista quanto aos resultados, pois alguns temas precisam de tempo para serem resolvidos. A Lua entra em conflito com Marte, Vênus e Netuno no setor comunicativo, podendo destacar alta carga de estresse.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É essencial diminuir a exposição dos problemas pessoais, já que a especulação externa pode lhe confundir e lhe desviar das prioridades. Transitando na área de amizades, a Lua entra em conflito com Marte, Vênus e Netuno no setor material, o que demanda cuidado com o excesso de controle nas relações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não se deixar contaminar pela animosidade do entorno, buscando práticas que ajudem a amenizar o estresse. Pressões no meio profissional podem lhe desestabilizar emocionalmente, já que a Lua entra em tensão com Marte, Vênus e Netuno entre o setor do trabalho e seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 18 de abril (18/04).

Tags