Horóscopo do dia (18/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 18 de abril (18/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 18 de abril (18/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da Lua entre os signos.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O Sol adentra a área material, podendo iluminar sua capacidade de gerir e oportunidades de investimento. Seu olhar para a coletividade tende a ser direcionado, o que lhe permite melhorar sua postura nas parcerias, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A fase tende a lhe trazer vitalidade e ilumina aspectos da sua vida a serem desenvolvidos. Tente aproveitar oportunidade de ajustes voltados para aperfeiçoar suas parcerias, seja na esfera privada, seja na profissional, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, minguando nesse momento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O Sol segue para a área de crise e os obstáculos vêm à tona, o que tende a lhe ajudar a agir de forma consciente. Pode haver fase de bem-estar, amparada em hábitos saudáveis e práticas de autoconhecimento, visto que a Lua transita no eixo rotina-espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O momento tende a despertar seu lado jovial, fraterno e colaborativo. Você poderá se mostrar mais seletiva com as pessoas e isso ajuda com experiências de melhor qualidade nos relacionamentos, pois a Lua transita entre o setor social e o íntimo, passando pela fase minguante.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É possível que sua capacidade de gestão e oportunidades para sua carreira aflorem. O momento pode lhe deixar mais acolhedora, como também criteriosa e voltada aos contatos íntimos, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, minguando nesse período.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure fortificar seus valores e ampliar seus horizontes. Busque ter ainda mais atenção à qualidade da interação humana no dia a dia, já que isso pode contribuir com a melhora do convívio, pois a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, passando pela fase minguante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente se autoaprimorar frequentemente e excluir da sua vida o que não importa mais. Esta fase tende a trazer a chance de organizar os aspectos práticos do dia a dia como forma de melhorar a relação com as pessoas, pois a Lua transita no segmento material-social.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O Sol tende a despertar aflorar de sensibilidade ao adentrar a casa dos relacionamentos. Com isso, este pode ser momento de aprimoramento pessoal com reflexos positivos na sua relação com o entorno, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, minguando nesse período.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Talvez você se sinta motivada a investir em bem-estar. Você tende a ser confrontada com aspectos da sua vida que demandam mudanças, permitindo-lhe aperfeiçoar os projetos em curso, pois a Lua transita entre o setor de crise e o das ideias, passando pela fase minguante.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O Sol adentra a área social, podendo destacar seu potencial agregador nas relações. Seu lado jovial e colaborativo na gestão dos aspectos práticos do cotidiano pode aflorar, fortalecendo seu círculo de confiança, visto que a Lua transita no eixo amizades-material.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Como o Sol adentra a área doméstica, é preciso ter momentos para si mesma. O céu da semana pode dar a oportunidade de aprimoramento da capacidade gestora, o que lhe ajuda estruturar metas que estejam de acordo com suas ambições, pois a Lua transita entre o setor profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O pensamento se ilumina e a fase tende a estimular acordos nos relacionamentos. Este poderá ser um período de grande amadurecimento, a partir do confronto com dilemas que aguardam alguma resolução, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise, minguando nesse período.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 17 de abril (17/04).

Tags