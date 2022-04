Horóscopo do dia (17/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 17 de abril (17/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 17 de abril (17/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Marte e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente direcionar sua energia criativa para superar problemas, como aponta a harmonia lunar com Marte e Vênus. A tensão lunar com Mercúrio e Urano pode despertar inquietude e desejo de transgressão, comprometendo a estabilidade física e financeira se as ações forem feitas com irresponsabilidade.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque valorizar a diversidade de pensamento que enriquece as amizades, como aponta a harmonia lunar com Marte e Vênus. A Lua fica em tensão com Mercúrio e Urano entre o setor de relacionamentos e seu signo, podendo despertar intolerância por conta da dificuldade de conciliar interesses diversos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não se desgastar mentalmente para encontrar soluções, pois você tem a seu favor a criatividade que pode aflorar. A qualidade do cotidiano tende a esbarrar em desafios intelectualmente complicados, visto que a Lua fica em tensão com Mercúrio e Urano entre o setor das rotinas e o de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É necessário se reservar a possibilidade de diversificar as experiências, como aponta a harmonia com Marte e Vênus, abrindo-se a situações fora do seu círculo. Conflitos ideológicos tendem a ocorrer, sobretudo com a Lua em tensão com Mercúrio e Urano, abrindo caminho para atritos e rupturas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure definir prioridades e uma linha de atuação precisa, pois você poderá ter bons resultados, como aponta a harmonia lunar com Marte e Vênus. Afloram dificuldades para compatibilizar a vida privada e a profissional com a Lua em tensão com Mercúrio e Urano, o que lhe deixa sujeita.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Dada a harmonia lunar com Marte e Vênus, busque não ser impaciente e valorizar a diversidade dos debates para enriquecer seus conhecimentos. Afloram questionamentos com a Lua em tensão com Mercúrio e Urano no circuito das ideias, afetando o consenso sobre a linha de pensamento a se seguir.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Você poderá ter força de vontade e criatividade a seu favor, que ficam mais afloradas com Marte e Vênus em harmonia com a Lua. Limitações financeiras podem colocar em xeque suas ideias, além limitar suas ações, pois a Lua transita entra em tensão com Mercúrio e Urano no circuito patrimonial.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Em vez se empenhar em disputas, busque demonstrar desenvoltura e mente aberta, como aponta a harmonia lunar com Marte e Vênus. A Lua em seu signo pode lhe deixar mais sensível e reativa frente à pressão do entorno, especialmente em meio a posturas radicais que eventualmente surjam.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente minimizar o estresse e se cercar de conforto e prazeres, inclusive por meio de ações criativas, visto que Marte e Vênus entram em harmonia com a Lua. Afloram dramas com a Lua na área de crise, atrapalhando a organização mental necessária para administrar o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante ter habilidade para lidar com a pressão externa e manter o bom humor, conforme sugerem Marte e Vênus em harmonia à Lua. Este momento é marcado pela intensificação das trocas intelectuais no âmbito social, o que tende a gerar conflitos de difícil conciliação.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque evitar especulações e buscar praticidade. É preciso também valorizar ações promotoras de bem-estar, visto a harmonia lunar com Marte e Vênus. A tensão lunar com Mercúrio e Urano pode destacar problemas em definir como atuar na gestão do cotidiano, em meio a mudanças que causam estresse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure passar equilíbrio às pessoas e motivá-las de modo positivo, como sugerem Marte e Vênus harmonizados à Lua. Momento se revela estressante por conta de situações que geram instabilidade, deixando as pessoas na defensiva, dada a tensão lunar com Mercúrio e Urano no circuito comunicativo.

