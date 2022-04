Horóscopo do dia (16/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 16 de abril (16/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 16 de abril (16/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os trígonos da Lua com Saturno e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente estabilizar o convívio, como aponta a harmonia Lua-Saturno, portanto é preciso exercitar. O descanso tende a se mostrar revigorante, pois o trígono Lua-Marte. Intolerância e individualismo prejudicam as relações frente à tensão entre a Lua Cheia, Sol e Plutão, afetando as parcerias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque ser colaborativa com o entorno, conforme aponta o trígono Lua-Marte. A oscilação emocional por conta da tensão entre a Lua Cheia, Sol e Plutão pode impactar no funcionamento do dia, apesar da concentração no trabalho colaborar com a organização do pensamento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Aflora a proatividade, o que contribui com os aspectos práticos do dia. A Lua Cheia pode requerer diplomacia frente a assuntos que prejudiquem na coletividade e zelar por privacidade, já que o referido astro entra em tensão com Sol e Plutão e em harmonia com Saturno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure buscar atividades que lhe ajudem a extravasar as energias, conforme sugere a harmonia próxima entre Lua e Marte. Nesta fase, o envolvimento com o cotidiano tende a se intensificar com a Lua Cheia, revelando-se importante definir prioridades e agir com disciplina.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O recolhimento tende a lhe fortificar. As palavras podem ter força, e nesse momento de Lua Cheia suas opiniões prejudicam significativamente no entorno imediato. Pensando nisso procure ponderar antes de se manifestar sobre assuntos complexos, como apontam Sol, Plutão e Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente cultivar inteligência emotiva, organizar as demandas e direcionar sua energia para as prioridades, como aponta a harmonia com Saturno e Marte. A Lua Cheia tende a apontar esforços descompensados na gestão das rotinas, causando prejuízos materiais e prejudicando o bem-estar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Visto os trígonos da Lua com Saturno e Marte, busque se fortificar e poupar seus conviventes. Procure se ocupar das tarefas de rotina se mostra essencial. Seu emocional pode oscilar nessa Lua Cheia, causando impacto no entorno, como alertam os aspectos do referido astro com Sol e Plutão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente se permitir recolhimento estratégico e zelar por seu bem-estar, como sugere a harmonia entre Lua e Marte, resgatando o prazer pela vida. As flutuações emocionais comuns na Lua Cheia tendem a ficar intensas, o que lhe deixa tanto combativa, quanto compreensiva.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A família tende a se mostrar revigorante, conforme aponta a harmonia próxima entre Lua e Marte. Nesse momento de Lua Cheia você pode fica suscetível ao meio social, o que demanda seletividade e autocrítica para não colocar em risco seu bem-estar ou seu lado financeiro.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O apoio do entorno tende a se mostrar útil, com a harmonia próxima entre Lua e Marte. Seu senso crítico pode ficar afetado nessa Lua Cheia, o que dificulta a gestão das tarefas profissionais e familiares. É preciso ter concentração e disciplina para equilibrar tudo e evitar prejuízos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A harmonia entre Lua e Marte tende a fazer você canalizar as energias para ações úteis. Neste momento, sua autoconfiança pode oscilar nessa Lua Cheia, prejudicando na extroversão do pensamento, o que demanda discrição, que é fundamental para resgatar o equilíbrio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Com a harmonia entre Lua e Marte, práticas meditativas e esportivas tendem a lhe fazer muito bem. A Lua Cheia pode mostrar incompatibilidades entre o coletivo e o individual, o que pede senso crítico e inteligência emotiva para conciliar todos os seus afazeres.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

