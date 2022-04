Horóscopo do dia (15/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 15 de abril (15/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 15 de abril (15/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a iminência da Lua Cheia.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O recuo temporário pode estruturar às ações. Procure cultivar equilíbrio emotivo e ser cuidadosa no trato humano, dada a iminência da Lua Cheia na área de relacionamentos. Marte ingressa no setor de crise, indicando a importância da contenção de forças para pensar melhor.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente zelar pela estabilidade do cotidiano, devido à proximidade da Lua Cheia. Seu envolvimento em grupos pode se intensificar com a passagem de Marte para o setor de amizades, o que desperta seu lado fraterno e colaborativo. Isso não livra você de se envolver em atritos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A Lua fica cheia no setor social, por isso busque expor com cautela. Sua disposição para o trabalho pode se elevar com o ingresso de Marte no setor profissional, o que lhe faz perseguir suas metas com garra e proatividade. Atenção com a competitividade para preservar suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure aproveitar as experiências que dinamizam sua vida e transmitir perseverança para o entorno, especialmente para as relações íntimas, visto a iminência da Lua Cheia no setor familiar. Marte se dirige para a área espiritual, podendo promover expansão da consciência que eleva a força de vontade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque controlar a agressividade e evitar se envolver em conflitos territoriais neste momento astrológico. Sua força de vontade e suas paixões tende a se elevar com Marte ingressando no setor íntimo, levando-lhe a canalizar suas energias para os interesses imediatos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente ser controlada nos gastos. As parcerias tendem a ganhar força com Marte no setor de relacionamentos, mas ficam sujeitas a conflitos, pois as pessoas podem se autoafirmar perante as outras, o que pode pedir diplomacia e equilíbrio de forças com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Oscilações emocionais tendem a aflorar com a Lua Cheia. Os processos ligados à rotina podem ganhar velocidade com Marte transitando no setor do cotidiano, pois você age com proatividade. Atenção com a impulsividade, que lhe rendem prejuízos, demandando cuidado.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É essencial ter equilíbrio emotivo frente aos problemas, que ganham corpo com a Lua Cheia. A entrada de Marte na área social tende a lhe trazer entusiasmo e desenvoltura para lidar com grupos, embora alerte para a importância de conter a agressividade em situações de conflito e da cautela.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Mais cuidado ao interagir socialmente, como aponta a Lua Cheia. Seu envolvimento na vida familiar pode ficar mais intenso com Marte transitando no setor doméstico, dinamizando a rotina e a relação com seus conviventes, embora seja necessário conter a agressividade em situações de conflito.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque cuidar para que o momento seja positivo, o que evita se expor durante instabilidade, especialmente porque a Lua Cheia se aproxima. Marte ingressa no setor comunicativo, podendo destacar fase de extroversão do pensamento e das emoções, dando-lhe protagonismo na coletividade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A Lua na área espiritual fica cheia, e o emocional tende a oscilar. Você pode ficar mais ativa com Marte em trânsito na área material, o que lhe coloca à frente das oportunidades e lhe predispõe a fazer imprudências, caso não controle os impulsos, especialmente do ponto de vista financeiro.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Afloram arroubos emocionais e repercutir em prejuízo de suas ações e da sua imagem. Sua postura tende a ficar mais determinada com Marte em seu signo, o que lhe faz agir intempestivamente em prol de suas conquistas e a cultivar perseverança frente aos problemas.

