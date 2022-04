Horóscopo do dia (14/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 14 de abril (14/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 14 de abril (14/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O momento tende a lhe deixar emocionalmente acessível. A harmonia entre Lua e Plutão pode apurar sua percepção sobre o dia a dia, especialmente com relação a mudanças precisas, embora Júpiter e Netuno apontem resistência do entorno em sair da zona de conforto, pedindo calma.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente valorizar hábitos cotidianos que lhe deem estabilidade, já que a Lua adentra o setor da rotina e da saúde. Lua e Plutão em harmonia podem promover transformação social, permitindo-lhe fortificar o círculo de confiança, mesmo que decepções lhe deixem ressentida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure se divertir hoje. O fortalecimento íntimo associado à harmonia Lua-Plutão tende a contribuir com a capacidade de gestão, o que lhe ajuda a definir linha de atuação condizente com seus interesses, embora Júpiter e Netuno tensionados sugiram frustrações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque se mostrar acolhedora e exercitar a escuta, visto que a Lua segue para o setor familiar. O pensamento pode ganhar profundidade com Lua e Plutão harmonizados, favorecendo a capacidade de argumentação, que se reveste de embasamento crítico. A fase demanda empatia no trato humano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso se abrir ao diálogo, pois a Lua segue para a área comunicativa. Lua e Plutão em harmonia podem apurar seu senso crítico na gestão prática da vida, o que lhe ajuda a enfrentar as transformações que impactam na economia, embora possa prejudicar sua sensibilidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente se estruturar do ponto de vista prático, já que a Lua adentra a casa material. A Lua segue harmonizada a Plutão, podendo despertar desejo de mudança que lhe conduz a mudar positivamente sua vida, apesar de Júpiter e Netuno tensionados alertarem quanto a adversidades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua em seu signo exige descanso. Seu senso crítico pode ficar apurado na gestão dos obstáculos, o que lhe faz se posicionar de modo estratégico para superá-los, já que a Lua na área de crise se harmoniza a Plutão. Tente não descuidar do bem-estar emocional, devido a Júpiter e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Este momento tende a pedir recolhimento. A harmonia Lua-Plutão pode apurar seu senso crítico no trato interpessoal, o que lhe faz privilegiar contatos que façam a diferença na sua vida. Júpiter e Netuno tensionados indicam frustrações em decorrência de expectativas mal direcionadas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque resgatar seu lado acolhedor, já que a Lua segue para o setor de amizades. Seu senso estratégico pode se elevar com a harmonia Lua-Plutão, ajudando com a gestão do trabalho e das finanças, embora posicionamentos críticos possam prejudicar o afeto, como alertam Júpiter e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso discrição e senso prático, como aponta a tensão com Júpiter e Netuno, visto que a Lua adentra o setor do trabalho. A harmonia entre Lua e Plutão tende a lhe fazer se aprofundar os processos reflexivos sobre a vida e das mudanças que deseja, o que contribui com a estruturação de objetivos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A fase pode intensificar os processos reflexivos. Lua e Plutão em harmonia podem promover mergulho no universo íntimo, o que favorece o exercício da autocrítica e o amadurecimento de temas importantes para sua vida, embora a praticidade fique afetada pela tensão com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Aflora o afeto na medida em que a Lua adentra o setor íntimo. Você pode ficar seletiva no trato interpessoal com Lua e Plutão harmonizados, privilegiando o círculo privado de relações. Conversas profundas tendem a gerar cumplicidade, embora nem tudo deva ser revelado.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

