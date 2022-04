Horóscopo do dia (13/04): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 13 de abril (13/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 13 de abril (13/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Elevam-se seus padrões de exigência, mas tente não se deixar levar pela prepotência, como alerta a tensão da Lua com Vênus, Júpiter e Netuno. O dia tende a passar por mudanças significativas que ganham corpo por meio de ideias inovadoras, considerando a harmonia lunar com Mercúrio, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É essencial manter a discrição para evitar especulações e minimizar interferências externas, como alerta a tensão lunar com Vênus, Júpiter e Netuno. Ideias transformadoras podem aflorar com a Lua harmonizada a Mercúrio, Urano e Plutão, o que causa impacto em sua autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Atritos interpessoais podem se nutrir de vaidades feridas, como aponta a tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. Tente buscar imparcialidade. O meio íntimo pode favorecer a articulação de ideias, o que ajuda com sua produção intelectual, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure evitar depositar muitas expectativas nos outros, como alerta a tensão lunar com Vênus, Júpiter e Netuno. Intercâmbios intelectuais tendem a ganhar corpo com a Lua harmonizada a Mercúrio, Urano e Plutão, o que ajuda com iniciativas desenvolvidas em meio à coletividade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente evitar correr riscos financeiros, devido à tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. Posturas inovadoras podem ser beneficiadas pela harmonia lunar com Mercúrio, Urano e Plutão, sobretudo para encarar cenários de mudança. Busque pensar fora de esquemas tradicionais para fazer a diferença.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque ser cuidadosa ao lidar com os outros, sobretudo com o emocional dos entes queridos, devido à tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. A Lua em seu signo se harmoniza com Mercúrio, Urano e Plutão, podendo nutrir o pensamento crítico e o senso de oportunidade, o que lhe beneficia frente as mudanças.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Momento de redescoberta do seu potencial interior, o que pede quietude e discrição, devido à tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. A Lua se harmoniza com Mercúrio, Urano e Plutão tende a sinalizar renovação em meio a obstáculos que lhe fazem adotar abordagens diferenciadas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Devido a Vênus, Júpiter e Netuno tensionados, procure evitar dispersões que tirem seu foco das prioridades. Busque articular ideias inovadoras em parceria, já que a Lua se harmoniza a Mercúrio, Urano e Plutão no circuito dos relacionamentos, favorecendo seus grupos de confiança.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não negligenciar a vida familiar, como aponta a tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. Seu desempenho profissional pode ser elevado pelo olhar transformador, o que ajuda com a quebra de crenças que lhe tira do lugar-comum, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O senso crítico tende a se elevar, mas tente usar com cautela no trato humano, devido a Vênus, Júpiter e Netuno tensionados. A mente pode se expandir em busca de novos horizontes com a Lua no setor espiritual em harmonia a Mercúrio, Urano e Plutão, o que ajuda com o processo de autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mais cuidado para que o individualismo não prejudique o afeto, como alerta a tensão com Vênus, Júpiter e Netuno. A Lua se harmoniza com Mercúrio, Urano e Plutão pode indicar fase de aprofundamento de projetos pessoais que lhe ajuda a definir estratégias de atuação, sobretudo em contextos de mudança.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Devido a Vênus, Júpiter e Netuno tensionados, busque não se deixar influenciar. A harmonia lunar com Mercúrio, Urano e Plutão tende a apurar sua percepção sobre as pessoas, o que ajuda você a tirar grande aprendizado das diferentes trajetórias e ideologias que estão a sua volta.

