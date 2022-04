Horóscopo do dia (12/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 12 de abril (12/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 12 de abril (12/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque encarar os obstáculos sem drama, como alerta Vênus tensionada. Sua mente pode se voltar para as questões do dia a dia, o que lhe ajuda a revisar processos e contribuir com planejamento condizente com as necessidades, considerando a harmonia Lua-Mercúrio entre o setor das rotinas e o material.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso evitar se expor socialmente, como alerta o conflito Lua-Vênus, optando pelo recolhimento. Afloram prazeres intelectuais frente à harmonia Lua-Mercúrio, relacionando-se a atividades de lazer introspectivas e ao desenvolvimento de projetos que lhe dão realização pessoal e profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure superar conflitos de ego e buscar acordos, devido à tensão com Vênus. A Lua transita pela área familiar e se harmoniza com Mercúrio, de modo que a capacidade de análise poderá contribuir com o planejamento das rotinas e a superação de problemas domésticos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Vênus tensionada pode alertar para a importância de não alimentar vínculos de dependência emocional. A harmonia Lua-Mercúrio no segmento comunicação-amizades tende a despertar seu lado fraterno e solidário, o que ajuda com uma rede de apoio mútuo e favorecer a troca de ideias.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Suas ambições tendem a se fazer presentes com Lua e Mercúrio harmonizados no eixo material-profissional, o que lhe leva se dedicar em prol dos seus empreendimentos. A produção intelectual pode se elevar, por isso cuidado com conflitos de vaidade nos grupos que você integra.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como alerta Vênus oposta à Lua, tente não deixar que falte empatia e afeto nas relações. Os valores que norteiam sua vida e a autoconfiança na extroversão das ideia podem se fortificar, visto que Lua e Mercúrio se harmonizam entre seu signo e o setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal zelar pela saúde? A Lua adentra a área de crise e se harmoniza com Mercúrio, podendo elevar sua percepção sobre os problemas e sua racionalidade na busca por soluções. Tente transmitir equilíbrio emotivo para o entorno, que tende a se mostrar instável, devido à oposição Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário se preservar de contatos emocionalmente abusivos, conforme alerta a tensão Lua-Vênus. Trocas intelectuais produtivas marcam sua relação com os entes queridos, favorecendo as ações em curso, já que a Lua no setor de amizades se harmoniza com Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Devido à oposição entre Lua e Vênus, tente não descuidar das necessidades familiares, mostrando-se atenta com os conviventes. Atividades intelectuais podem ter relevância agora, o que contribui com a qualidade da vida profissional, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É imprescindível ter critério nos contatos para não perder tempo com algumas conversas ou que lhe afetem emocionalmente, devido a Vênus tensionada. Lua e Mercúrio se harmonizam no eixo espiritual-social, podendo lhe deixar mentalmente aberta a interagir com as pessoas e a trocar conhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente aproveitar para reestruturar o orçamento familiar e encontrar alternativas para reduzir os gastos. Dada a harmonia Lua-Mercúrio no circuito íntimo, o envolvimento com a vida doméstica tende a ficar mais forte, fazendo-lhe usar sua capacidade de análise para aperfeiçoar as rotinas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar expor dramas pessoais e não se deixar absorver pelos problemas alheios. As parcerias podem ganhar espaço, o que gera trocas intelectuais positivas, pois Lua e Mercúrio se harmonizam no eixo relacionamentos-comunicação, embora Vênus tensionada em seu signo demanda discrição emotiva.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

