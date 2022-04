Horóscopo do dia (11/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 11 de abril (11/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 11 de abril (11/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio e Lua transitando entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure ser prudente e evitar ações súbitas, pois Marte segue rumo ao setor de crise. O momento pode destacar que essa é a hora de reorganizar a vida, com foco em planejamento e ajustes interpessoais, já que Mercúrio adentra a área material e a Lua influencia o eixo social-íntimo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente encarar os conflitos em grupo como oportunidades de mudança, já que Marte ingressa no setor de amizades. Considerando Mercúrio em seu signo e a Lua no eixo família-relacionamentos, busque promover trocas intelectuais e experiências coletivas que levam ao seu amadurecimento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A fase astrológica tende a despertar proatividade. É preciso chegar à raiz dos problemas para pensar no plano de ação, o que traz inclusive as pessoas próximas para perto. Esse movimento é influenciado por Mercúrio na área de crise e a Lua no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque dar valor às atividades voltadas ao autoconhecimento, pois Marte segue para o setor da espiritualidade. Seu senso de coletividade pode ser despertado, o que favorece trocas intelectuais e articulação prática, visto que Mercúrio transita na casa das amizades e a Lua no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure saber medir suas energias, visto que Marte ingressa na área íntima. Este momento pode favorecer a estruturação do pensamento para aperfeiçoar o dia a dia e a comunicação com o entorno, pois Mercúrio adentra a área profissional e a Lua transita entre seu signo o setor familiar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A articulação interpessoal tende a se intensificar com Marte seguindo para o setor de relacionamentos. O momento pode promover reflexões sobre as mudanças em sua vida, nutrindo o pensamento crítico, já que Mercúrio transita na área espiritual e a Lua no eixo crise-comunicação.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A rotina pode se dinamizar com Marte rumo à área do cotidiano. É possível que esta fase seja de autoaperfeiçoamento que lhe faz ajustar seus interesses com o entorno e a aperfeiçoar a capacidade de gestão, visto que Mercúrio transita na área íntima e a Lua no eixo amizades-material.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque cultivar inteligência emotiva e prevenir o estresse, já que a Lua transita entre a casa do trabalho e seu signo. Este momento tende a melhorar seu jeito de lidar com as pessoas, com Mercúrio na área de relacionamentos e Marte rumo à social, podendo intensificar as ações conjuntas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente cultivar discrição emotiva, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise, passando pela fase cheia. Suas atenções se direcionam para o dia a dia, com Mercúrio na área das rotinas e Marte seguindo para a familiar, dando a chance de planejar suas ações para elevar a qualidade da rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Conforme aponta a Lua no eixo íntimo-amizades, procure se equilibrar antes de se expor. A fase é oportuna para aprimorar sua comunicação com o entorno, ajustando os interesses coletivos e individuais, visto que Mercúrio adentra a área social e Marte a comunicativa.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque agir em prol de metas que favoreçam a coletividade, já que Marte segue para o setor material. O momento astrológico pode intensificar o envolvimento com as pessoas, pois Mercúrio transita na área familiar e a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, ficando cheia nesse período.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque valorizar ações geradoras de bem-estar, visto o trânsito lunar no eixo cotidiano-espiritual. A tendência é que o pensamento se dinamize, o que lhe faz se posicionar de forma eficaz com relação a suas metas, pois Mercúrio ingressa na área comunicativa e Marte em seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

