Horóscopo do dia (10/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 10 de abril (10/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 10 de abril (10/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Urano.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não se deixar levar pela impulsividade e ter respeito pelas diferenças. Lua e Urano estão em conflito no segmento social-material, podendo alertar para a importância de conciliar as tarefas alheias com as necessidades privadas para evitar prejuízos financeiros e conflitos com o entorno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure cultivar tranquilidade frente aos obstáculos, evitando reações dramáticas e impulsivas. Tensionando o setor doméstico e seu signo, a tensão Lua-Urano tende a trazer problemas para lidar com situações que lhe tiram da zona de conforto, seja do ponto de vista material e emotivo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Discrição e diplomacia serão primordiais, especialmente durante este ciclo. O trânsito lunar na casa da comunicação pode deixar você mais predisposta a expor suas emoções com facilidade, deixando-lhe excessivamente exposta quando a ocasião se apresentar complicada.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Mais do que nunca é necessário ter atenção com as questões financeiras. Conflitos territoriais podem aflorar com a tensão Lua-Urano entre o setor material e o de amizades, o que abala vínculos, demandando flexibilidade e capacidade de mudança para preservar as parcerias.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure não se deixar desestruturar por transformações ligadas ao trabalho e ao cotidiano. Lua e Urano entram em conflito entre seu signo e a área profissional, podendo demandar maior capacidade de planejamento para evitar decisões erradas e autocontrole emotivo para lidar com eventuais imprevistos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque neutralizar o drama e se permitir uma pausa que lhe ajude a pensar em um plano de ação. Insatisfações podem marcar presença com a tensão Lua-Urano no eixo crise-espiritualidade, o que lhe faz se rebelar contra situações que ferem seus princípios ou que lhe atrapalhem.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso prudência para preservar suas relações, além de privacidade para que seus processos emocionais se estabilizem. Prejuízos sociais podem ser apontados pela tensão Lua-Urano entre a área de amizades e a íntima, ligados à intolerância e à necessidade de se afirmar perante a coletividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque cultivar autocontrole emotivo e acalmar os ânimos. As parcerias profissionais tendem a ficar sujeitas a forte estresse, o que pode provocar conflitos que atrapalham o andamento da rotina e os vínculos, conforme alertam Lua e Urano tensionados no eixo trabalho-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente encarar os problemas de modo imparcial e buscar atividades que ajudem a reduzir o estresse. Lua e Urano tensionados no eixo espiritual-cotidiano podem destacar situações geradoras de instabilidade afetando a capacidade de gestão, levando a possíveis imprudências.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque ter bom senso ao escolher e ponderação para avaliar suas opções. Procure seguir o caminho da cautela, sem se privar do que é importante. A contradição que aflora agora é retrair ou expandir, indicada nessa fase de conflito entre Lua e Urano entre o setor íntimo e o social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar o convívio forçado, dando espaço às pessoas e se ocupando com atividades introspectivas e demonstrando equilíbrio emotivo perante os problemas. A vida doméstica pode se desestabilizar com a tensão Lua-Urano, sobretudo em decorrência de estresse nas relações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante cultivar equilíbrio emotivo e não se deixar desestabilizar por pressões do entorno. Lua e Urano tensionados no segmento comunicação-cotidiano podem pedir postura discreta e ponderada com relação a temas polêmicos, já que discussões acaloradas podem tomar corpo e ocorrer conflitos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 9 de abril (09/04).

Tags