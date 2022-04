Horóscopo do dia (09/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 9 de abril (09/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 9 de abril (09/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso respeitar seus limites diante de situações desafiadoras, devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Plutão. A vida doméstica pode ficar no centro das tarefas com a Lua Crescente, o que lhe faz direcionar sua sensibilidade em benefício dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Pode haver atrair atenções indesejadas, dada a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão, o que pede inteligência emotiva para contorná-las. Aflora sua capacidade comunicativa com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter e Netuno, ajudando-lhe a criar oportunidades para sua vida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque fazer avaliação de riscos antes de tomar decisões. Sua capacidade de gestão tende a ficar em destaque com a Lua Crescente na área material em harmonia a Júpiter e Netuno, o que lhe faz a otimizar recursos e a aproveitar as oportunidades de investimento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure não deixar que falte diplomacia ao lidar com conflitos ideológicos, devido à tensão com Sol, Mercúrio e Plutão. Sua postura pode ficar mais idealista com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter e Netuno entre seu signo e o setor espiritual. Com isso, você motivada a defender certas causas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como alerta a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão, tente evitar traçar metas fora da realidade. A Lua Crescente na área de crise pode sugerir maior envolvimento em situações complicadas, o que favorece o exercício de suas vocações no processo de superação de obstáculos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio e Plutão, é necessário saber separar a coletividade da vida privada, preservando os interesses individuais. As parcerias podem se mostrar favoráveis para lidar com as demandas, já que a Lua Crescente na casa das amizades está em harmonia com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não deixar que suas ambições prejudiquem o trato interpessoal, dada a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão. O senso de oportunidade tende a ficar mais apurado em relação aos empreendimentos em curso, visto que a Lua Crescente na área profissional encontra-se harmonizada a Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidado com a tendência a abstrair os contratempos, devido a Sol, Mercúrio e Plutão tensionados. O trânsito da Lua Crescente no setor espiritual pode lhe conectar com os aspectos prazerosos e lhe motiva a encarar a vida de modo otimista, pois se harmoniza com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque evitar se expor em excesso, já que Sol, Mercúrio e Plutão tensionados à Lua não recomendam exposição social. Os aspectos harmônicos que a Lua Crescente forma com Júpiter e Netuno podem destacar fase de aprimoramento íntimo que lhe permite aperfeiçoar a relação com os conviventes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure se abrir ao diálogo pacífico. A comunicação pode se mostrar essencial para a qualidade do convívio com as pessoas e para a superação de atritos, pois a Lua Crescente no setor de relacionamentos encontra de forma harmoniosa com Júpiter e Netuno, e de forma tensa com Sol, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não se deixar desestabilizar pelos desafios interpessoais apontados na tensão com Sol, Mercúrio e Plutão. As demandas da rotina em casa e do trabalho podem ficar mais intensas na Lua Crescente. Com isso, você extrai o melhor da sua capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Sol, Mercúrio e Plutão tensionados à Lua podem pedir cautela nos gastos e na exposição da sua imagem. A Lua Crescente harmonizada a Júpiter e Netuno tende a despertar seu lado sociável e voltado ao bem-estar coletivo, o que gera experiências aprazíveis dentro e fora do cotidiano.

