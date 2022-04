Horóscopo do dia (08/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 8 de abril (08/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 8 de abril (08/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a a tensão com Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como a empatia é um ponto forte, procure ter cuidado para não negligenciar suas necessidades, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. A Lua Crescente tende a aumentar seu envolvimento prático e emocional com questões pertinentes ao dia a dia e às pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque dar valor à sua privacidade e seu grupo de confiança. Sua postura pode ficar mais carismática e criativa com a Lua Crescente no setor comunicativo e harmonizada a Vênus, o que atrai os olhares para si, embora seja necessário se proteger de contatos inoportunos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Seu envolvimento prático com as tarefas do cotidiano pode se intensificar com a passagem da Lua Crescente pelo setor material, o que ajuda com resultados de qualidade nas finanças, dada a harmonia com Vênus. Tente controlar os gastos com o lazer, como alertam Sol e Mercúrio tensionados.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A harmonia com Vênus tende a lhe deixar otimista e generosa, mas a tensão com Sol e Mercúrio demanda discrição ao lidar com obstáculos profissionais. Seus processos emocionais pode se intensificar com a Lua Crescente em seu signo, beneficiando-lhe se você souber dosar a carga emotiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A criatividade pode se mostrar grande aliada, como aponta a harmonia com Vênus, o que ajuda você a encontrar saídas corajosas para os contratempos, apesar da tensão com Sol e Mercúrio alertar contra o estresse. Os problemas tendem a ser vivenciados de modo intenso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente saber se dar limites. A Lua Crescente no setor de amizades se encontra de modo harmonioso com Vênus, podendo despertar seu lado colaborativo com quem você gosta, gerando reciprocidade. Busque evitar assumir responsabilidades que não lhe cabem, como alerta a tensão lunar com Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure não deixar que o ego prejudiuqe a coletividade, como alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Seu desempenho profissional pode melhorar de qualidade em meio a práticas que juntam criatividade e o exercício das talentos, dada a passagem da Lua Crescente no setor do trabalho e em harmonia a Vênus.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente conciliar diversão e demandas, já que a tensão com Sol e Mercúrio aponta prejuízos envolvendo a gestão das tarefas. O prazer pela vida tende a se elevar, com a Lua Crescente no setor espiritual em harmonia a Vênus. Afloram oportunidades ligadas ao usufruto do lazer.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ser criteriosa ao compartilhar sua privacidade, pois a fase aponta prejuízos sociais. O zelo com a vida privada pode se intensificar com a Lua Crescente no setor íntimo e em harmonia com Vênus, o que contribui com experiências aprazíveis vivenciadas de modo introspectivo ou em família.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Sol e Mercúrio tensionados tendem a sugerir interesses em conflito, exigindo que você tenha capacidade de conciliação. A Lua Crescente no setor de relacionamentos pode impulsionar a convivência com os outros, o que lhe leva a externar simpatia e sensualidade com as pessoas de interesse

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Como alerta a tensão com Sol e Mercúrio, tente se certificar se suas ideias são viáveis antes de colocá-las em prática. Seu envolvimento com as tarefas cotidianas pode se ampliar com a Lua Crescente no setor das rotinas. Você poderá empregar seus dotes criativos em prol do bem-estar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É necessário definir limites para os gastos financeiros e não esquecer das demandas, como alerta a tensão com Sol e Mercúrio. O usufruto do lazer pode ganhar importância com a Lua Crescente harmonizada a Vênus entre o setor de prazeres e seu signo, elevando seu bem-estar e sua autoestima.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

