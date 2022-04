Horóscopo do dia (07/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 7 de abril (07/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 7 de abril (07/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua no setor familiar se harmoniza a Vênus, o que deixa a vida doméstica mais aprazível. Sua postura prestativa pode fortalecer suas parcerias, mas é necessário preservar a individualidade, pois a Lua na área comunicativa persiste harmonizada com Marte e Saturno e tensionada a Netuno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque exercitar a empatia e a gentileza, pois a Lua segue para o setor comunicativo. O senso de responsabilidade tende a lhe guiar na gestão do cotidiano, embora a intransigência poderá afetar as relações, já que a Lua na área material se harmonia a Marte e Saturno e entra em conflito com Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente resgatar o afeto e os prazeres, já que a Lua logo adentra o setor material e se harmoniza com Vênus. É preciso gastar com cuidado. A Lua em seu signo segue harmonizada a Marte e Saturno e tensionada a Netuno, podendo trazer obstáculos que fortalecem o caráter e lhe endurecem emocionalmente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure exercitar a empatia e se mostrar solidária, visto que a Lua adentra seu signo e se harmoniza com Vênus. Senso crítico e prático podem beneficiar a gestão dos obstáculos, embora você deva aperfeiçoar sua relação com o entorno, sobretudo durante este momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os benefícios emocionais do recolhimento e do autocuidado podem ser reforçados. Seu comprometimento com as parcerias tende a ganha presença frente à harmonia lunar com Marte e Saturno, mas Netuno tensionado alerte para a necessidade de preservar sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É preciso ser gentil e valorizar as pessoas, pois a Lua segue para a área de amizades, em harmonia com Vênus. Seu desempenho pode ganhar eficiência frente à harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito do trabalho. Tente não deixar que falte empatia nos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Netuno tensionado pode alertar que é preciso não se doar em excesso. Ações criativas tendem a ganhar corpo, na medida em que a Lua segue para o setor do trabalho, harmonizada a Vênus. Eleva-se sua prestatividade com o entorno com os encontros da Lua com Marte e Saturno no eixo espiritual-social.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque se divertir ao final do dia, pois Lua e Vênus se harmonizam no circuito dos prazeres. O autoaprimoramento trazido pela harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito íntimo pode lhe permitir organizar plano de ação para sua vida, mesmo que desafios emotivos aflorem.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Afloram prazeres íntimos, com Lua e Vênus harmonizadas no circuito da vida privada. O apoio mútuo e a soma de habilidades podem fortalecer as parcerias, considerando a harmonia lunar com Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação, embora Netuno tensionado demande bom senso e autocuidado.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente dar valor às parcerias, já que a Lua segue para o setor de relacionamentos, harmonizando-se a Vênus. Senso crítico apurado e proatividade pode contribuir com a gestão do dia a dia, pois a Lua no setor das rotinas se harmoniza com Marte e Saturno. A empatia interpessoal tende a ser minada.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante se divertir com responsabilidade, já que a Lua segue para a área das rotinas, sob harmonia com Vênus. A Lua segue harmonizada a Marte e Saturno, podendo beneficiar o usufruto seletivo dos prazeres, embora Netuno tensionado alerte que é preciso gastar, mas com bom senso.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure reservar momentos para se divertir, visto que a Lua adentra a área de prazeres, em trígono com Vênus. As questões domésticas podem exigir mais de você, sendo beneficiadas por sua eficiência, dada a harmonia lunar com Marte e Saturno. Netuno tensionado demanda autocuidado.

