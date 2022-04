Horóscopo do dia (06/04): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 6 de abril (06/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 6 de abril (06/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Devido a Júpiter e Netuno tensionados, tente saber se preservar emocionalmente. Você pode se mostrar prestativa com os entes queridos e se colocar a serviço delas, o que ajuda com o fortalecimento do círculo de confiança, já que a Lua encontra com Marte e Saturno no eixo comunicação-amizades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente evitar que a arrogância prejudique as parcerias, visto a tensão com Júpiter e Netuno. Comprometimento e praticidade podem ser aliados do dia a dia e do seu desempenho profissional, como aponta a Lua harmonizada a Marte e Saturno entre o setor material e o do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Livrar-se de ilusões faz parte desta fase. A Lua em seu signo encontra com Marte e Saturno no setor espiritual, podendo fortalecer seus valores e objetivos de vida. Busque ser resiliente ao lidar com as dificuldades, sem deixar que as frustrações ganhem importância.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os problemas tendem a levar ao amadurecimento. Aflora sua força interior diante dos problemas, conduzindo você de forma prático e estratégico para superá-los, pois a Lua se harmoniza com Marte e Saturno no circuito de crise. A tensão com Júpiter e Netuno sugere desilusões. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque evitar sobrecarregar os outros com dramas pessoais e absorver os dramas alheios, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. As relações baseadas na confiança mútua podem se fortificar através de conselhos, visto que a Lua se harmoniza com Marte e Saturno no eixo amizades-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como a tensão lunar com Júpiter e Netuno, tente flexibilizar sua postura com as pessoas, evitando se impor de forma autoritária. Ações articuladas podem ganhar importância na gestão do cotidiano, pois a Lua se harmoniza com Marte e Saturno entre o setor do trabalho e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Conflitos de egos tendem a afetar a interação, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno, sem deixar que prejudiquem a produtividade. Esforços intelectuais e práticos podem aflorar no âmbito coletivo com a harmonia lunar com Marte e Saturno no eixo espiritual-social, contribuindo com as ações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sacrifícios financeiros tendem a ser necessários, como aponta a tensão com Júpiter e Netuno. Momento favorável para estruturar a vida privada, dada a harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito íntimo. Procure fazer análise apurada das prioridades e um plano de ação de longo prazo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os acordos tendem a guiar de modo eficiente os projetos em curso. Busque não se deixar desestabilizar emocionalmente frente aos obstáculos, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. A Lua harmonizada a Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação pode destacar o potencial das ações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure se posicionar com diplomacia na hora de resolver conflitos, como alertam Júpiter e Netuno tensionados à Lua. É preciso fazer acordos. Seu comprometimento com as demandas pode se elevar frente à harmonia lunar com Marte e Saturno, o que lhe deixa melhorar a qualidade em suas ações.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente ser responsável nos gastos, como indicam Júpiter e Netuno tensionados. Eleva-se sua desenvoltura ao lidar com as pessoas, mas a seletividade se mostra essencial para alcançar qualidade nas ações em grupo, conforme aponta a Lua harmonizada a Marte e Saturno entre o setor social e seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não negligenciar as necessidades emocionais, como alertam Júpiter e Netuno tensionados, separando momentos para si mesma. Sua dedicação com a vida familiar pode se elevar com o encontro da Lua com Marte e Saturno, o que ajuda com a gestão dos obstáculos e o planejamento de ações.

