Horóscopo do dia (05/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 5 de abril (05/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 5 de abril (05/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure buscar equilíbrio através de práticas meditativas. Vênus na área de crise pode destacar a necessidade do recolhimento emocional e da discrição sobre os contratempos, já que a intensidade dos seus sentimentos tende a prejudicar na qualidade da interação com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Que tal ser mais criteriosa? Vênus tende a despertar prazeres coletivos e elevar o companheirismo nos grupos onde você gosta de estar. É preciso ter calma ao usufruir do lazer, pois o referido astro encontra-se tensionado com a Lua, o que demanda prudência nos gastos e na exposição social.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure fortalecer sua imagem através da extroversão dos talentos, buscando evitar que os desejos e o egocentrismo assumam o controle, devido à tensão com a Lua em seu signo. O ingresso de Vênus no setor profissional pode lhe fazer extrair prazer do trabalho e a desenvolver suas vocações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Mais atenção às necessidades das relações! Afloram prazeres ligados ao intelecto e ao usufruto subjetivo da vida com Vênus adentrando a área espiritual. Cuidado para não ficar imersa no universo sensível, pois desafios apontados na tensão com a Lua pedem foco.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque direcionar sua paixão para os projetos que você esteja desenvolvendo. Atenção à sua situação financeira, devido à tensão lunar. Vênus passa a transitar no setor íntimo, o que traz um momento astrológico favorável aos prazeres pessoais e ligados a seus afetos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente cultivar a cumplicidade em ambientes íntimos, embora a tensão com a Lua possa pedir que você tenha inteligência emotiva frente aos obstáculos. O trânsito de Vênus na área de relacionamentos tende a promover afetividade no trato humano, fazendo-lhe valorizar o bem-estar dos afetos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure valorizar as parcerias profissionais. A entrada de Vênus na área do cotidiano e da saúde pode sugerir fase de autocuidado que eleva seu bem-estar de forma geral. Você tende a ficar mais consciente do seu valor e mais segura se decidir, embora é preciso discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Momento de direcionar suas melhores qualidades para as causas em que acredita, embora a Lua tensionada demanda discrição com relação a assuntos privados. A energia de Vênus passa a transitar na área de prazeres, podendo elevar seu potencial sedutor e lhe deixar socialmente em destaque.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque se aproximar dos entes queridos e demonstrar interesse no bem-estar coletivo, sabendo dar espaço a seus conviventes e respeitar a privacidade de cada um, conforme alerta a Lua tensionada. Vênus tende a estimular as trocas afetivas em família e a criatividade na gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente empregar suas melhores qualidades em prol do que deseja. Busque ser diplomática ao lidar com atritos na gestão do cotidiano, como alerta a tensão lunar. Vênus ingressa na área comunicativa, podendo ampliar seu poder de sedução e favorecer seus contatos em diversas áreas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante saber conter os excessos, sobretudo a tendência a gastar com futilidades, pois durante esta fase imprudências tendem a tomar corpo. A entrada de Vênus na área material pode lhe deixar criativa e flexível com o dinheiro, especialmente para investir em melhorias para sua vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não se deixar levar por falsas aparências e proteger sua privacidade, como alerta a Lua tensionada. Vênus adentra seu signo e pode elevar seu poder de sedução, o que ajuda com sua imagem e o usufruto dos prazeres. As pessoas tendem a lhe notar mais e querer sua presença.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

