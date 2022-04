Horóscopo do dia (04/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 4 de abril (04/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 4 de abril (04/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da Lua pelo zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Vênus adentra a área de crise, podendo lhe deixar mais consciente dos desafios emotivos. A fase tende a despertar proatividade, o que beneficia os aspectos operacionais da sua rotina, e as relações, já que a Lua transita no setor material, ficando crescente no familiar e chegando ao dos prazeres.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure nutrir os vínculos afetivos, que se revestem de generosidade. É possível que você se mostre emocionalmente extrovertida e aberta a interagir com as pessoas queridas, pois a Lua transita entre seu signo e a área familiar, ficando crescente ao passar pela casa da comunicação.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Momento de aprender a conciliar teoria e prática. Vênus desperta prazer pelo trabalho ao adentrar a casa da profissão. Busque trazer situações que lhe obrigam a sair da zona de conforto e aperfeiçoar a capacidade de gestão, devido à Lua no eixo crise-comunicação e sua fase crescente na área material.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Vênus adentra o setor espiritual, o que lhe nutre de otimismo. Esta fase tende a trazer experiências que despertam em você jovialidade e autoconfiança, contribuindo com atuação eficaz, visto a passagem da Lua pelo eixo amizades-material e a fase crescente em seu signo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso discrição emotiva, como aponta Vênus adentrando o setor íntimo. Tente ter maior dedicação na gestão das responsabilidades e dos obstáculos, ajudando-lhe a dar rumo para sua vida, já que a Lua transita entre a área de trabalho e seu signo, ficando crescente no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os vínculos afetivos tendem a ser nutridos. A fase pode promover reflexões que lhe fazem rever prioridades e a tirar da sua vida o que não faz mais sentido. Isso inclui mudança de postura ao lidar com as outras pessoas, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O envolvimento com o trabalho tende a se elevar na Lua Crescente, enquanto que Vênus favorece o exercício das suas vocações. Devido ao trânsito lunar entre os setores íntimo e de amizades, este momento pode favorecer a introspecção como forma de aprimoramento individual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Carisma e empatia pode se mostrar fortes aliados, já que Vênus ingressa no setor social. A tendência é que você lembre da necessidade de melhorar suas parcerias para alcançar produtividade e sucesso nos empreendimentos, pois a Lua se desloca no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Afloram prazeres na rotina, com Vênus adentrando o setor familiar. Momento em que você deseja promover bem-estar, pedindo atenção à qualidade dos hábitos e uma postura conectada com o que nutre sua alma, já que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual e fica crescente nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Seu carisma tende a lhe auxiliar agora, com Vênus adentrando a casa comunicativa. Procure fazer ajustes nos relacionamentos, o que pode lhe permitir construir alianças fortes e de confiança, pois a Lua transita no eixo social-íntimo, ficando crescente nesse intervalo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A economia criativa tende a ser motivada. Você poderá ter maior proximidade com as pessoas que integram seu dia, trazendo a oportunidade de realizar ações em grupo. Isso ocorre porque a Lua transita no eixo família-relacionamentos, ficando crescente ao passar pelo setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Vênus ingressa em seu signo, o que desperta gentileza e generosidade. Diálogo é fundamental para aperfeiçoar a qualidade do dia a dia e das parcerias desenvolvidas na rotina, pois a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, ficando crescente ao passar pela área social.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

