Horóscopo do dia (29/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 29 de março (29/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 29 de março (29/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Lua com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Dificuldades emotivas podem ser superadas. Você tende a ter postura responsável e proativa, ajudando-lhe a encarar os problemas com confiança, já que a Lua transita pela área de crise e se aproxima de Júpiter, o que permite que você aproveite as oportunidades que surgirem.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Os esforços em grupo tendem a prosperar, o que gera bem-estar coletivo. Seu entusiasmo pode contagiar as pessoas, deixando-as mais confiantes. O dia conta com união e companheirismo, que é marcado pela passagem da Lua pelo setor de amizades em equilíbrio com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Chegou a hora de criar ideias e se abrir a outras abordagens que lhe ajudem você a tomar ações e a impulsionar a carreira. Seu desempenho profissional pode alcançar produtividade com o encontro entre Lua e Júpiter no setor do trabalho, expandindo seu olhar em prol da otimização.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ampliar seu raio de atuação, já que as possibilidades crescem. Proatividade e entusiasmo podem acompanhar suas vivências, com o trânsito da Lua na área espiritual, que encontra Júpiter. É possível que você fique à vontade para sair da zona de conforto e atuar com coragem.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os desafios podem oferecer chances de aprimoramento, o que deixando você mais segura em suas ações. Autoconfiança e senso de oportunidade tendem a lhe guiar na superação de dificuldades, inclusive do ponto de vista financeiro, dada a passagem da Lua no setor íntimo e seu encontro com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O bem-estar das pessoas queridas podem se complementar ao seu, pois há sinergia entre desejos e necessidades. A Lua transita na área de relacionamentos e encontra com Júpiter, o que traz oportunidades de parcerias e também dá fôlego para aquelas que já estão em desenvolvidas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A articulação interpessoal tende a se elevar, visto que você fica emocionalmente acessível. Criatividade e produtividade podem se fazer presentes na gestão do cotidiano, considerando a passagem da Lua pelo setor das rotinas e o encontro com Júpiter, elevando a qualidade das ações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure valorizar as trocas online, já que as experiências dos outros podem lhe inspirar. A apreciação dos prazeres pode se elevar com a Lua no setor social, que encontra Júpiter, beneficiando lazeres culturais e guiando você frente às demandas do dia a dia com confiança e alegria.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É essencial articulação dos interesses com seus conviventes no usufruto dos prazeres e na gestão das responsabilidades. A Lua transita pela área familiar e encontra Júpiter, apontando momento de união e de bem-estar em meio às experiências vivenciadas no âmbito doméstico.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os interesses coletivos tendem a se fortificar nas conversas e no compartilhamento de ideias e experiências. Como o pensamento se dinamiza, é provável que se eleve as oportunidades de articulação interpessoal, considerando a passagem da Lua pela área comunicativa e seu encontro com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mesmo que suas ações não rendam lucros efetivos, os recursos tendem a ser otimizados. Empreendedorismo é a ordem do dia, marcado pelo trânsito lunar na área material e seu encontro com Júpiter, levando você a conciliar suas ideias com oportunidades de ganhos financeiros.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você poderá criar oportunidades para sua vida e aproveitar as circunstâncias por conta dos projetos em andamento. Uma postura dinâmica tende a acompanhar você, com a passagem da Lua por seu signo, que ainda se encontra com Júpiter, o que lhe faz expandir seu raio de atuação.

