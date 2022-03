Horóscopo do dia (28/03): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 28 de março (28/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 28 de março (28/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da Lua pelo zodíaco.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Ideias inovadoras tendem a aflorar, o que lhe permite aperfeiçoar sua relação com o entorno, inclusive do ponto de vista prático, visto que a Lua segue pelo setor material. O momento astrológico inicia com a Lua no setor de amizades pode despertar seu lado fraterno e colaborativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque se lembrar que os obstáculos podem levar à transformação, especialmente nesta fase nova da Lua na área de crise. É preciso aprimorar sua capacidade de gestão, já que isso lhe ajuda a atuar de forma segura na condução dos interesses, pois a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os vínculos entre amigos podem se renovar, despertando seu lado colaborativo. A fase ajuda com p fortalecimento interior, o que lhe deixa aberta a vivenciar situações novas e a eliminar bloqueios, pois a Lua transita entre o setor espiritual e o de crise, passando pela fase nova na área de amizades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Suas ambições tendem a se elevar. Momento de aprimoramento emocional que lhe deixa mais segura ao expressar seus pensamentos e opiniões, seja nas relações pessoais ou na busca de oportunidades para sua carreira, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua passa por sua fase nova na área espiritual, podendo nutrir seus processos de busca interior. O momento tende a promover abertura emocional ao lidar com as pessoas, o que fortifica as parcerias de âmbito pessoal e profissional, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Você tende a ficar mais consciente das mudanças que deve fazer em sua vida. É importante ter práticas que elevem sua qualidade de vida, associadas aos hábitos e ao autoconhecimento, já que a Lua se desloca entre o setor do cotidiano e o espiritual, passando pela fase nova na área íntima.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Sua percepção a respeito das pessoas e de si mesma se amplia, permitindo-lhe agir de maneira mais consciente. A fase pode se mostrar favorável para melhorar a qualidade das experiências vivenciadas nas suas relações, pois a Lua transita entre o setor social e o íntimo, passando pela fase nova.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Hábitos saudáveis tendem a ganhar relevância. O momento pode conectar você com as necessidades do lar e das pessoas que exercem influência na sua vida, pois a Lua transita entre o setor familiar e o de relacionamentos, o que lhe leva a se ajustar ao entorno para harmonizá-lo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Lazeres culturais podem se tornar mais frequentes, por isso tente aproveitar e se divertir. Sua capacidade de extroversão aprimora, o que ajuda com a troca de ideias e a articulação de iniciativas em benefício do cotidiano, visto a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

As experiências podem revigorar sua atuação em família, renovando os vínculos. O momento tende a lhe fazer melhorar seu senso prático, o que ajuda a elevar a qualidade da interação com as pessoas, pois a Lua transia entre o setor material e o social, passando pela fase nova nesse período.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente ampliar seus conhecimentos. Você poderá ter oportunidades de ajustes que lhe fazem a aprimorar seus projetos de vida, favorecendo sua trajetória individual e a interação com outras pessoas, pois a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, passando pela fase nova na área comunicativa.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Fase de aperfeiçoamento pessoal que ajuda você a superar os problemas e a expressar suas ideias de maneira mais eficaz, já que a Lua transita entre o setor de crise e o comunicativo, passando pela fase nova. Abrir-se a novos conhecimentos pode favorecer a capacidade de gestão.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 27 de março (27/03).

Tags