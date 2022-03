Horóscopo do dia (27/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 27 de março (27/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 27 de março (27/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua encontrando Vênus, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua se une a Vênus, Marte e Saturno no setor de amizades, podendo aflorar seu lado colaborativo. Mercúrio adentra seu signo e tende a nutrir os processos intelectuais, além de favorecer a formulação de ideias relevantes para sua vida, pois encontra o Sol. Estudos são beneficiados!

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua encontra Vênus, Marte e Saturno na área do trabalho e tende a elevar a proatividade. Seu intelecto pode se mostrar forte aliado na superação dos problemas, já que Mercúrio ingressa no setor de crise e se aproxima do Sol. As ideias ficam mais perceptíveis, o que lhe ajuda com soluções.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A tendência é que os valores éticos lhe guiam em suas vivências. O pensamento pode se ampliar em direção à coletividade, o que leva você a dar valor às colaborações geradas a partir da troca de conhecimento, já que Mercúrio adentra a casa das amizades e encontra o Sol.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A introspecção pode favorecer o senso crítico, pois a Lua no setor íntimo encontra Vênus, Marte e Saturno. Mercúrio adentra a área profissional e encontra o Sol, podendo lhe levar a valorizar o trabalho intelectual e a elevar a qualidade da produção, o que abre meios para a carreira.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua no setor de relacionamentos encontra Vênus, Marte e Saturno, o que tende a levar ao comprometimento nas parcerias. Os horizontes se ampliam com Mercúrio ingressando na área espiritual e se aproximando do Sol. Você pode ter oportunidade de estudos e da vivência com os aspectos sublimes da vida.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Eleva-se sua produtividade no cotidiano com Lua, Vênus, Marte e Saturno na área das rotinas. O setor íntimo recebe o trânsito de Mercúrio, podendo favorecer os processos de autoanálise e promover conexão intelectual no seu círculo de confiança. Afloram recursos interiores nesta fase.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O momento astrológico tende a promover trocas produtivas. A entrada de Mercúrio no setor de relacionamentos e seu encontro com o Sol podem levar a forte conexão mental com seus pares, beneficiando o entendimento na vivência do dia a dia, além de parcerias intelectuais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A Lua encontra Vênus, Marte e Saturno no setor familiar, podendo levar a um maior comprometimento com a vida doméstica. O entendimento dos processos que estruturam o cotidiano tende a ficar mais apurado com Mercúrio na área das rotinas em equilíbrio com o Sol, o que contribui com o planejamento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Lua, Vênus, Marte e Saturno na área comunicativa tendem a lhe permitir aliar simpatia e senso crítico. O setor social recebe o trânsito de Mercúrio, que fica mais próximo do Sol, podendo levar você a privilegiar contatos intelectualmente estimulantes e lazeres culturais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Senso crítico, criatividade e produtividade podem se aliar com Lua, Vênus, Marte e Saturno juntos no setor material. O ingresso de Mercúrio na área familiar e seu encontro com o Sol tende a beneficiar o entendimento sobre a vida doméstica, o que dá estrutura ao planejamento da rotina.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Esta fase pode destacar que é necessário ter pensamento estratégico ao tomar decisões. Sua capacidade de argumentação tende a se elevar com ideias bem articuladas, pois Mercúrio está na área comunicativa e encontra o Sol, dando-lhe posição de destaque nas relações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente encarar os problemas como portas para o aprimoramento, já que Lua, Vênus, Marte e Saturno se unem na área de crise. Mercúrio migra para o setor material e se aproxima do Sol, podendo direcionar o pensamento para o planejamento financeiro e de outros recursos da vida cotidiana.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

