Horóscopo do dia (26/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 26 de março (26/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Lua e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque ser criteriosa e valorizar as parcerias, pois a Lua adentra a área das amizades. A passagem da Lua pelo setor profissional, em equilíbrio com Plutão, pode pedir que aprofunde o olhar sobre questões que afetam seus projetos para consolidar o planejamento estratégico.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure aproveitar para estruturar um plano de ações, já que a Lua ingressa no setor relacionado ao trabalho. Reflexões profundas e críticas tendem a lhe aguardar com Lua e Plutão juntos na área espiritual, o que ajuda você a chegar ao centro de questões que têm são fundamentais aos seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso se permitir vislumbrar caminhos mais conectados com seus talentos, pois a Lua adentra a área espiritual. Lua e Plutão juntos no setor íntimo podem guiar você por reflexões sobre as mudanças que deseja para sua vida. Com isso, você identifica o que precisa ser ajustado.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Seletividade é essencial, já que a Lua adentra o setor íntimo. O senso crítico pode ser direcionado para as pessoas com as quais você compartilha vínculos de confiança, o que lhe ajuda a identificar o que deve ser modificado. Isso acontece pois Lua e Plutão se encontram na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente não se fechar ao diálogo, visto que ele oferece amadurecimento para as parcerias, pois a Lua adentra a área dos relacionamentos. Maiores responsabilidades e desafios que exigem pensamento crítico lhe esperam na gestão das rotinas, devido a Lua e Plutão se unirem no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque extrair dos desafios comunitários aprendizados que lhe ajudem a melhorar o dia a dia, visto que a Lua em breve adentra o setor do cotidiano. Sua postura pode ficar mais criteriosa e seletiva com Lua e Plutão unidos no setor social. Isso lhe permite atender às demandas interpessoais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O senso crítico apurado tende a lhe permitir ir a fundo no centro dos obstáculos, mas busque abordá-los sem afetar o trato humano. Até porque a Lua adentra o setor social e demanda empatia. Durante este momento, seu pensamento pode se voltar para a vida íntima, o que lhe predispõe ao recolhimento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure não deixar que o senso crítico apurado prejudique a sensibilidade nas relações, já que a Lua adentra o setor familiar. Você tende a ficar reservada no trato interpessoal com Lua e Plutão no setor comunicativo. Com isso, atividades introspectivas são privilegiadas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente melhorar conhecimento, visto que a Lua adentra o setor das ideias. O encontro de Lua e Plutão na casa material tende a lhe deixar criteriosa nos gastos financeiros, permitindo planejamento de longo prazo que considere as transformações econômicas que a sociedade tem passado.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É essencial definir metas, pois a Lua adentra o setor material, o que traz oportunidade de ações práticas. Sua postura tende a ficar mais introspectiva com Lua e Plutão se encontrando em seu signo, ajudando-lhe a direcionar o pensamento para questões prioritárias e refletir sobre as mudanças.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Como a Lua adentra seu signo, busque zelar por seu bem-estar. A Lua transita na área de crise em equilíbrio com Plutão, podendo lhe confrontar com temas difíceis e lhe faz questionar a importância de certas situações em sua vida. Procure evitar tomar decisões, refletindo sobre as possibilidades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente zelar por privacidade, pois ela é primordial para seu bem-estar, visto que a Lua segue para a área de crise. Sua postura pode ficar criteriosa nas relações, devido ao encontro entre Lua e Plutão no setor das amizades, favorecendo a vivência dos vínculos de confiança.

