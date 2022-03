Horóscopo do dia (25/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 25 de março (25/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 25 de março (25/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Urano.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não dar espaço à insegurança e usar seu potencial criativo, que aflora na harmonia Lua-Urano. Os problemas dão a chance de mudar estratégias. Desafios profissionais podem afetar na autoconfiança, já que a Lua Minguante no setor do trabalho entra em conflito com o Sol em seu signo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É fundamental ampliar seu olhar para além dos acontecimentos, a fim de buscar soluções, pois a harmonia Lua-Urano aponta que há oportunidades a serem descobertas. A autoestima pode ficar abalada com a Lua Minguante no setor espiritual em tensão com o Sol no de crise, o que dá peso aos desafios.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure deixar de lado as frustrações, pois assim você permite que a vida siga seu rumo, como aponta a harmonia Lua-Urano. A Lua Minguante no setor íntimo tende a trazer a oportunidade de revisões que lhe ajudam a desapegar do que não faz mais sentido e que desestabiliza suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como sinaliza a harmonia Lua-Urano, tente demonstrar generosidade, mas sem abandonar a individualidade. Suas relações podem pedir mudanças para dar fim à vínculos abusivos e valorizar parcerias, pois a Lua Minguante transita oposta a seu signo e em tensão com o Sol no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É necessário revisar criticamente o que vem acontecendo e buscar inserir na sua rotina o que lhe fortalece, como aponta a harmonia Lua-Urano. A Lua minguante no setor do cotidiano tende a pedir atenção para combater os excessos que impactam seu bem-estar, visto que entra em tensão com o Sol.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure buscar harmonia interior para ter relacionamentos saudáveis, como aponta Urano harmonizado à Lua. Suas amizades exigem revisão e ajustes, sendo assim busque reduzir a exposição para poder avaliar os fatos, já que a Lua Minguante passa pelo setor social e entra em conflito com o Sol.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Prazeres íntimos tendem a ser favorecidos pela harmonia Lua-Urano, o que ajuda a amenizar o estresse. A Lua Minguante se desloca no setor familiar sob tensão com o Sol, podendo pedir contenção de movimentos. Tente priorizar reflexões que lhe ajudem a melhorar a vida doméstica e suas relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Que tal relaxar e encarar os empecilhos com leveza? Pois a harmonia Lua-Urano pode sugerir descontrair o ambiente. Desafios estressantes no cotidiano tendem a afetar a qualidade da interação com o entorno, visto que a Lua Minguante no setor comunicativo entra em conflito com o Sol.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não sobrecarregar as finanças e busque exercitar suas habilidades criativas para otimizar recursos, como indica Urano harmonizado à Lua. A Lua Minguante se desloca pela área material, sob tensão com o Sol, prejudicando seu senso crítico e lhe predispondo a gastar mais do que deve.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É essencial demonstrar capacidade de escuta e flexibilidade, buscando romper com barreiras interpessoais. A fase demanda processo de autoanálise, a fim de melhorar sua postura os relacionamentos, pois a Lua Minguante em seu signo entra em conflito com o Sol e se harmoniza com Urano.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Não perder tempo com lamentações e valorizar sua força criadora devem ser o seu foco. Os desafios podem trazer oportunidades de ajustes importantes para sua vida, como, por exemplo, a maneira que você processa as adversidades e consegue canalizar o aprendizado.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Romper com o ciclo de negatividade e dar espaço ao companheirismo é essencial. A Lua Minguante se desloca pelo setor de amizades, em conflito com o Sol e harmonizada a Urano, podendo destacar a necessidade de neutralizar situações abusivas e valorizar experiências que lhe agreguem valor.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 24 de março (24/03).

Tags