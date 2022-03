Horóscopo do dia (24/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 24 de março (24/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 24 de março (24/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com Júpiter, Netuno e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É necessário ter foco e definir estratégias de atuação. Pensando nisso, busque aproveitar que a Lua Minguante segue para o setor do trabalho para o autoaprimoramento. A Lua no setor espiritual entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio, podendo apontar que você está distraída.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque se livrar das preocupações e se recolher, a fim de se reconectar com suas vocações, já que a Lua Minguante segue para a área espiritual. Afloram os dramas com a Lua no setor íntimo tensionada a Júpiter, Netuno e Mercúrio. O pensamento racional e a extroversão das ideias podem ter problemas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso se recolher e buscar autoaprimoramento, pois a Lua Minguante adentra o setor íntimo. A Lua entra em tensão com Júpiter, Netuno e Mercúrio no setor do trabalho, de modo que você poderá se sentir oprimida pelo excesso de demandas e frustrações profissionais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ser discreta no trato interpessoal, visto que a Lua Minguante segue para o setor de relacionamentos. É provável que você sinta um sentimento de inadequação com o entorno, que aflora com a Lua na área da rotina tensionada a Júpiter, Netuno e Mercúrio. Procure alcançar qualidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Chegou a hora de revisar seu estilo de vida. Tente estruturar o dia a dia, já que a Lua em estado minguante segue para o setor das rotinas, favorecendo mudanças. Atenção com imprudências ao buscar diversão. Elas podem mostrar suas consequências durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure ser reservada e dar espaço a si e aos outros, pois a Lua Minguante segue para o setor social e pede discrição. As relações desenvolvidas por conta do dia a dia podem passar por uma fase de estranhamento, devido à Lua no setor familiar em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente rever seus conceitos, sem impor prazos, pois o momento astrológico tende a pedir tranquilidade para colocar a mente em ordem. A Lua no setor comunicativo entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio, podendo indicar incompatibilidades de ideias que afetem a rotina.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Atenção nos gastos! Busque abandonar a impulsividade e fazer uma revisão de prioridades, já que a Lua Minguante segue para o setor das ideias. A Lua transita na área material e entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio, alertando para eventuais falhas na gestão financeira.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ser discreta sobre o que lhe incomoda e revisar suas estratégias de atuação, pois a Lua Minguante adentra o setor material, favorecendo ajustes. Frustrações pessoais tendem a aflorar com a Lua em seu signo tensionada a Júpiter, Netuno e Mercúrio, afetando a interação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O momento tende a fazer com que você veja a necessidade de desacelerar para tirar o estresse e repor as energias. A Lua na área de crise entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio pode apontar cansaço devido aos contratempos. Tente descansar para que seu organismo se recupere.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ser autossuficiente, sem se fechar às colaborações no meio íntimo, visto que a Lua Minguante segue para o setor de crise. A falta de empatia nas relações pode prejudicar o convívio e as ações compartilhadas, pois a Lua no setor de amizades entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque aprender com as adversidades, pois elas tendem a lhe trazer valiosas lições. É preciso ser discreta no trato humano. A Lua no setor do trabalho entra em conflito com Júpiter, Netuno e Mercúrio, podendo destacar um momento de decepções com os rumos da sua vida profissional.

