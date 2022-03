Horóscopo do dia (23/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 23 de março (23/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 23 de março (23/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Atenção para não negligenciar os problemas que devem ser resolvidos, devido à tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno. Sol e Lua harmonizados entre seu signo e o setor espiritual tendem a lhe motivar a aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece, mostrando-se firme em seus propósitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Talvez seja melhor não se expor tanto. Sol e Lua se harmonizam no circuito da intimidade, podendo pedir que você escolha companhias seletas e ambientes emocionalmente acolhedores. Porém, a fase tende a alertar que é preciso se preservar de posturas carentes que desestabilizem sua autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno pode alertar para a importância de se proteger de posturas abusivas ao lidar com as responsabilidades. Um maior cuidado com o outro marca sua postura, pois Sol e Lua harmonizados no circuito dos relacionamentos tende a nutrir sua empatia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Devido à tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno, as relações humanas tendem a se envolver em conflitos. Busque adotar postura conciliadora. Sol e Lua harmonizados no circuito do trabalho podem favorecer a gestão do cotidiano, trazendo consistência de pensamento e no uso dos recursos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O momento astrológico pode demandar discrição sobre a sua vida íntima. Tente ser coerente na escolha das companhias. Aflora seu carisma com Sol e Lua harmonizados no eixo espiritual-social, favorecendo atividades que beneficiem a troca com outras pessoas e despertem confiança no entorno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure cultivar otimismo, já que Mercúrio, Júpiter e Netuno tensionados à Lua lhe predispõem a recordar acontecimentos frustrantes, o que mina a autoconfiança. A harmonia Sol-Lua no circuito íntimo tende a pedir que você dedique o dia para se recolher. Tente renovar suas energias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Cuidado com quem é mais frágil ao abordar questões difíceis, devido à tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno. Sol e Lua harmonizados no eixo relacionamentos-comunicação podem promover conexão nas parcerias, o que leva ao estabelecimento de acordos importantes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque ser prudente ao socializar, devido à tensão lunar com Mercúrio, Júpiter e Netuno. Seu equilíbrio emotivo pode contribuir com sua capacidade de gestão, o que lhe ajuda a tomar decisões sensatas e coerentes com as necessidades, como apontam Sol e Lua harmonizados no eixo cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso não deixar que falte empatia no convívio com familiares, já que o momento tende a trazer frustrações. Sua postura pode ficar mais confiante ao lidar com pessoas fora do círculo íntimo e abordar assuntos diversos, pois a Lua em seu signo se harmoniza ao Sol no setor social.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure evitar ficar remoendo os problemas, pois Mercúrio, Júpiter e Netuno tensionados à Lua apontam que especulações tendem a causar sofrimento. Sol e Lua harmonizam suas energias no circuito familiar-crise, podendo despertar tranquilidade e ainda sugere priorizar o bem-estar pessoal.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque evitar misturar negócios e amizades, visto que a tensão com Mercúrio, Júpiter e Netuno na área material aponta prejuízos. Sua capacidade de se comunicar pode ficar em alta com a harmonia entre o Sol e a Lua no setor das ideias e das amizades, influenciando-lhe positivamente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não deixar faltar afeto e diálogo nas relações humanas, como alerta a tensão com Mercúrio, Júpiter e Netuno. Ponderação e bom senso podem lhe favorecer, pois lhe fazem otimizar processos e combater o desperdício, já que Sol e Lua se harmonizam no eixo finanças-trabalho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 22 de março (22/03).

Tags