Horóscopo do dia (22/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 22 de março (22/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 22 de março (22/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em harmonia com Júpiter, Mercúrio e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O momento tende a sugerir expansão pessoal. A Lua no setor íntimo encontra-se harmonizada a Júpiter, Mercúrio e Netuno, podendo nutrir seu equilíbrio emotivo e seu senso de oportunidade para enfrentar situações mentalmente complicadas apontadas na tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sol e Lua logo se harmonizam no circuito de crise e pode favorecer a superação. A harmonia que a Lua forma com Júpiter, Mercúrio e Netuno no setor de relacionamentos tende a promover conexão mental e emocional com o entorno, ajudando-lhe a enfrentar com tranquilidade os problemas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

As parcerias tendem a ganhar importância, já que a Lua segue para o setor de relacionamentos, harmonizada ao Sol. Com a Lua no setor das rotinas em harmonia com Júpiter, Mercúrio e Netuno, o dia a dia pode se mostrar fonte de prazer e paz interior, o que lhe ajuda com situações de estresse.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua na área do cotidiano se harmoniza ao Sol e pode eleva sua capacidade de gestão. Podem aflorar atividades mentalmente estimulantes com a Lua no setor dos prazeres em harmonia a Júpiter, Mercúrio e Netuno, o que lhe faz encarar os desafios apontados na tensão com Saturno sob perspectivas amplas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

As trocas com outras pessoas tendem a ficar beneficiadas. O lar pode se revelar fonte de nutrição para a autoestima com a Lua no setor familiar harmonizada a Júpiter, Mercúrio e Netuno, deixando-lhe mais confiante para lidar com obstáculos complexos apontados pela tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua adentra a área doméstica e se harmoniza ao Sol e pode proporcionar equilíbrio na vida familiar. Sua postura tende a ficar mais conciliadora com a Lua no setor comunicativo em harmonia a Júpiter, Mercúrio e Netuno, o que ajuda você a superar os obstáculos apontados na tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua segue para a casa comunicativa em trígono ao Sol e lhe faz ganhar mais autoconfiança. O senso de oportunidade se amplia com a Lua na área material em harmonia a Júpiter, Mercúrio e Netuno. Com isso, você otimiza o aproveitamento dos recursos e dissipando desafios territoriais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É possível que você se mostre mais habilidosa com o lado prático da vida. A Lua em seu signo se harmoniza a Júpiter, Mercúrio e Netuno, podendo despertar empatia pelas outras pessoas, o que se revela essencial para amenizar os conflitos apontados na tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua em seu signo se harmoniza ao Sol, podendo favorecer a socialização. Os aspectos harmônicos que a Lua na área de crise forma com Júpiter, Mercúrio e Netuno tende a lhe trazer inteligência emotiva frente aos obstáculos, essencial para lidar com a complexidade das situações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A Lua ingressa no setor de crise e fica em equilíbrio com o Sol, podendo sugerir o recolhimento como caminho de fortalecimento pessoal. O companheirismo tende a aflorar nas relações com a Lua na área de amizades em harmonia com Júpiter, Mercúrio e Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque mostrar colaborativa e aberta ao diálogo, já que a Lua segue para a área de amizades em harmonia ao Sol, o que favorece parcerias. A Lua no setor do trabalho em harmonia com Júpiter, Mercúrio e Netuno pode nutrir seu senso de oportunidade frente aos problemas complexos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É possível que você fique mais ativa, já que a Lua no setor do trabalho se harmoniza ao Sol. Procure cultivar serenidade para encarar as transformações da vida, como aponta a Lua na área espiritual em harmonia com Júpiter, Mercúrio e Netuno, apesar da possibilidade de preocupações.

