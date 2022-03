Horóscopo do dia (20/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 20 de março (20/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 20 de março (20/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os movimentos de Sol e Lua pelo zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua tende a lhe aproximar de seus afetos. A passagem do Sol pode nutrir sua vitalidade e lhe deixar mais confiante na defesa dos seus interesses. Procure canalizar as energias para as áreas de interesse, já que você pode se ver diante de oportunidades de crescimento e conquista.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure zelar por equilíbrio interior e por suas relações, visto que a Lua segue para o sétimo setor, apontando apoio vindo de suas parcerias. A entrada do Sol tende a trazer luz para os obstáculos, ajudando-lhe a entendê-los e superá-los, ainda que dramas aflorem.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque se mostrar companheira no dia a dia. A Lua segue para a sexta casa, podendo associar equilíbrio emotivo com cotidiano estável. Tente buscar qualidade no convívio. O Sol tende a despertar seu lado jovial e fraterno, além de aquecer os vínculos de amizade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente cultivar bons relacionamentos, já que a Lua segue para o quinto setor, favorecendo a articulação coletiva. O Sol tende a iluminar oportunidades de crescimento para sua carreira e fortificar seus talentos, que encontram espaço em meio à gestão das demandas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O emocional pode encontrar amparo no meio doméstico. A nona casa recebe o trânsito do Sol, o que tende a destacar momento favorável à vivência da espiritualidade, a práticas que levem ao autoconhecimento e a estudos aprofundados que lhe agreguem profissionalmente.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure alcançar uma comunicação de qualidade com seus conviventes, pois a Lua segue para o terceiro setor. O momento favorável tende a levar para o aprimoramento íntimo, pois o Sol se dirige para a oitava casa. Isso pode ilumina aspectos da sua vida que oferecem oportunidades de mudança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque evitar criar vínculos de dependência emotiva. A Lua segue para o segundo setor, podendo despertar habilidades criativas. O ingresso do Sol na sétima casa tende a destacar fase de conexão nos relacionamentos, pois você acaba valorizando as contribuições das pessoas

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A Lua tende a conectar você com suas necessidades afetivas. O Sol fortifica a vitalidade e lhe deixar mais ativa, visto que ingressa no sexto setor. Este momento astrológico ilumina o que pode ser otimizado, como também o que não anda bem para que você tome providências.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A vontade de interagir com as pessoas tende a ficar mais forte, mas não permitir que falte cautela, especialmente com a Lua seguindo pedindo recolhimento afetivo. Esta fase pode destacar sua desenvoltura social e despertar prazeres na vivência do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Aflora seu lado fraterno e contribui com o convívio, pois a Lua segue para o décimo-primeiro setor. A vida doméstica tende a se revelar fonte de fortalecimento com o Sol ingressando na quarta casa astrológica, o que oportuniza melhorias ambientais e no relacionamento com seus pares.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Você tende a se conectar emocionalmente com seus talentos. O pensamento se ilumina com a passagem do Sol para a terceira casa, de modo que ideias propícias podem aflorar, contribuindo com suas vivências e com o trato interpessoal, pois a capacidade comunicativa se amplia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O planejamento de recursos pode ser forte aliado. A Lua se dirige para o nono setor, favorecendo os estudos e as práticas ligadas ao autoconhecimento. A entrada do Sol na segunda casa tende a lhe despertar para as necessidades práticas da vida e destaca suas habilidades de gerir.

