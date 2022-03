Horóscopo do dia (19/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 19 de março (19/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 19 de março (19/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia da Lua com Vênus, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure buscar acordos para encarar os imprevistos. Os vínculos pessoais se revelam prazerosos, visto que a Lua na área de relacionamentos se harmoniza a Vênus, Marte e Saturno na de amizades. Contudo Plutão tensionado pode apontar desafios na gestão coletiva das demandas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Dilemas tendem a surgir com Plutão tensionado na casa espiritual, o que pede revisões dos interesses. Eleva-se a produtividade no dia a dia em meio ao exercício do seu intelecto e das habilidades criativas, dada a harmonia lunar com Vênus, Marte e Saturno entre o setor das rotinas e o profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É necessário ter sutileza e senso crítico ao encarar problemas, como alerta a tensão Lua-Plutão. A harmonia lunar com Vênus, Marte e Saturno no circuito social pode levar à conexão dos interesses coletivos, o que contribui com o fortalecimento das parcerias e com o planejamento de ações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente não se deixar desestabilizar por contratempos envolvendo entes queridos. O círculo de confiança tende a ficar mais coeso, o que leva a ações aprazíveis e à colaboração em prol de interesses comuns, pois a Lua se harmoniza com Vênus, Marte e Saturno no eixo familiar-íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque cuidar para que as críticas sejam construtivas, devido a Plutão tensionado. Sua postura pode ficar segura na extroversão das ideias para manifestar apreço e para expressar insatisfação, dada a harmonia da Lua com Vênus, Marte e Saturno no eixo comunicação-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Plutão tensionado tende a pedir diplomacia ao lidar com conflitos interpessoais para não abalar vínculos de confiança. Sua postura na gestão da vida cotidiana se mostra prestativa e eficiente, considerando a harmonia lunar com Vênus, Marte e Saturno entre o setor material e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Diplomacia é fundamental! A Lua em seu signo se harmoniza com Vênus, Marte e Saturno no setor social, podendo lhe conferir postura mais segura para lidar com as pessoas e externar opiniões. Busque ser cuidadosa ao expor críticas, especialmente no âmbito dos relacionamentos familiares.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como alerta Plutão tensionado à Lua, o pensamento estratégico é essencial para lidar com contextos de mudanças. Os desafios pessoais podem ser encarados com empenho, inteligência emotiva e senso crítico, pois a Lua transita no setor de crise e está em equilíbrio com Vênus, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As pessoas tendem a se sentir à vontade para pedir sua ajuda. Busque se preservar de relações abusivas, devido a Plutão tensionado. Simpatia, determinação e ética podem aflorar em sua postura com a Lua harmonizada a Vênus, Marte e Saturno no eixo amizades-comunicação, o que desperta admiração.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Atenção com posicionamentos excessivamente críticos, como alerta a tensão lunar com Plutão. Suas habilidades manuais e intelectuais tendem a se complementar, levando a resultados de qualidade, já que a Lua se harmoniza a Vênus, Marte e Saturno no eixo profissional-material.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Imprevistos tendem a surgir com Plutão tensionado no setor de crise. Tente exercitar sua capacidade de adaptação. A harmonia da Lua com Vênus, Marte e Saturno entre o setor espiritual e seu signo podem sugerir fase de amadurecimento pessoal, o que lhe permite atuar com confiança perante a vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O momento tende a demandar seletividade e sutileza ao lidar com desafios interpessoais. A Lua se harmoniza a Vênus, Marte e Saturno no circuito de crise, podendo promover fortalecimento interior e lhe ajudar a encarar os problemas com confiança e senso crítico apurado.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

