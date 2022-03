Horóscopo do dia (18/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 18 de março (18/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 18 de março (18/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em harmonia com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente atuar em parceria, o que pode elevar a qualidade das ações, já que a Lua segue para o setor de relacionamentos, harmonizada a Vênus e Marte. Seu envolvimento com o cotidiano pode se intensificar com a Lua Cheia no setor das rotinas. Procure não deixar esgotar suas energias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A produtividade depende de boa articulação com o entorno, pois a Lua segue para o setor das rotinas, em harmonia com Vênus e Marte. O momento tende a revelar a necessidade de ajustar os interesses individuais com os coletivos, o que pede capacidade de diálogo e flexibilidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A Lua segue para a área de prazeres, em harmonia com Vênus e Marte, favorecendo ações fora da rotina. A vida familiar demanda mais de você, dada a passagem da Lua Cheia pelo setor doméstico. Tente aliviar a mente e se permitir atividades voltadas ao seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua segue para a área familiar em harmonia a Vênus e Marte e sugere fortalecimento interior em meio a vivências de cunho íntimo. O emocional instável pode interferir na expressão das ideias, devido à Lua Cheia no setor comunicativo. Busque praticar a auto-observação para evitar excessos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você poderá se mostrar mais gentil e descontraída e ainda dinamizar o trato interpessoal, já que a Lua adentra a área comunicativa, em harmonia com Vênus e Marte. A Lua Cheia segue pela área material, sendo necessário ter autocontrole emotivo, a fim de evitar gastos impulsivo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Luasegue para o setor material, em harmonia com Vênus e Marte, e pode elevar sua capacidade de gestão, que se reveste de criatividade e dinamismo. Em virtude da Lua Cheia em seu signo, a autoconfiança tende a oscilar. Procure buscar tranquilidade e cultivar bons hábitos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua se desloca para seu signo e se harmoniza com Vênus e Marte, o que lhe deixa mais descontraída e sociável, favorecendo sua relação com o entorno. O momento astrológico pode sugerir instabilidade emocional e necessidade de organizar seus interesses de maneira discreta.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A Lua segue para a área de crise e se harmoniza a Vênus e Marte no setor familiar, podendo indicar fase em que o conforto do lar revigora e ajuda a organizar seus interesses. Os efeitos da Lua Cheia no circuito social persistem, exigindo prudência na exposição da imagem pública.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua se desloca para o setor de amizades e se harmoniza com Vênus e Marte, o que destaca os benefícios da comunicação no trato humano. O foco no trabalho pode guiar seus interesses, com a Lua Cheia na área profissional. Busque não negligenciar suas necessidades pessoais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A Lua migra para o setor do trabalho e se harmoniza com Vênus e Marte, indicando fase propícia para elevar a produtividade. Os processos reflexivos tendem a intensificar. Cuidado para que o excesso de especulações não prejudique sua relação com os aspectos práticos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não se cobrar em excesso e valorizar o que lhe faz bem, pois a Lua segue para a área espiritual e se harmoniza com Vênus e Marte, fortalecendo a autoconfiança. Sua força de vontade pode passar por oscilações com a Lua Cheia no setor íntimo, associada à instabilidade dos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure evitar externar seus anseios e valorizar a privacidade como caminho de fortalecimento, pois a Lua adentra o setor íntimo, harmonizada a Vênus e Marte no de crise. Oscilações de ordem emocional tendem a aparecer e afetar o convívio com o entorno imediato.

