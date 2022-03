Horóscopo do dia (16/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 16 de março (16/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 16 de março (16/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Soluções tendem a surgir de forma imprevista, mas procure ter a mente aberta. A Lua pode influenciar o cotidiano em tensão a Mercúrio e Júpiter, sugerindo bloqueios temporários aos projetos em desenvolvimento. Tente conhecer os fatores complicados antes de definir estratégias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como sugere a harmonia entre Lua e Urano, busque usar seu carisma para equilibrar o entorno e fazer acordos. Alguns conflitos de ideias podem ocorrer em meio à coletividade, considerando a tensão lunar com Mercúrio e Júpiter no circuito social. A condução de atividades tende a ser dificultada.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure flexibilizar sua postura e administrar sua jornada com descontração, como sugere a harmonia Lua-Urano. A Lua transita em tensão a Mercúrio e Júpiter influencia o segmento família-trabalho, podendo trazer problemas em conciliar as demandas pessoais e profissionais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente valorizar as diferenças e não se deixar limitar por costumes, como aponta a harmonia entre Lua e Urano. A tensão da Lua com Mercúrio e Júpiter no eixo comunicativo-espiritual tende a indicar divergências de ideias que prejudicam o bem-estar dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso buscar outros recursos alternativos para suprir as faltas, já que a harmonia Lua-Urano demanda criatividade como solução para encarar os problemas. Você pode sentir restrições materiais que limitam sua atuação, pois a Lua está tensionada a Mercúrio e Júpiter no circuito do patrimônio.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque evitar confrontos diretos, pois eles diminuem a chance de acordos. É preciso se mostrar mentalmente aberta durante este ciclo. Os interesses pessoais podem bater de frente com os coletivos, como aponta a Lua em tensão com Mercúrio e Júpiter no setor dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure não permitir que as emoções afetem na articulação do seu pensamento. Tente encarar os desafios como oportunidades de mudança. A passagem da Lua para o setor de crise em tensão com Mercúrio e Júpiter pode alertar que é preciso encarar os problemas de modo imparcial.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso respeitar os pontos de vista alheios, pois eles podem agregar novas abordagens às suas ideias. O circuito social tende a ficar fragilizado devido àtensão da Lua com Mercúrio e Júpiter, sugerindo divergências na compreensão dos acontecimentos, o que favorece polêmicas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente buscar coerência entre as ideias e os recursos disponíveis, mas sem se limitar, pois a harmonia Lua-Urano favorece meios alternativos. Devido à tensão da Lua com Mercúrio e Júpiter no circuito do trabalho, a gestão do cotidiano tende a trazer incompatibilidades entre teoria e prática.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque relaxar a mente e se permitir experiências aprazíveis, importantes ao equilíbrio emotivo, como sugere a harmonia Lua-Urano. A Lua no setor espiritual se encontra em tensão com Mercúrio e Júpiter, prejudicando a autoconfiança e sua capacidade de se divertir.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure atuar de acordo com o que é possível e tente valorizar os prazeres no meio doméstico, como aponta a harmonia Lua-Urano. Aflora o emocional, podendo prejudicar o bom senso e gerar queda de produtividade e imprudências, dada a tensão lunar com Mercúrio e Júpiter no circuito patrimonial.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante se flexibilizar a mente e se mostrar aberta ao diálogo, como apontam Lua e Urano em harmonia. A passagem da Lua pela área de relacionamentos em tensão a Mercúrio e Júpiter podem sugerir momento em que as pessoas à sua volta se mostram mais emocionais. Cuidado!

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

