Horóscopo do dia (15/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 15 de março (15/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 15 de março (15/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Saturno em tensão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure atuar com diplomacia, mostrando-se mais atenta às pessoas e sem abrir mão da sua privacidade. Você tende a sentir possíveis conflitos entre atender as necessidades emocionais das relações e preservar a individualidade dos envolvidos, até mesmo a sua.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque resolver os problema com organização e bom senso, de modo a atender às prioridades. A passagem da Lua no setor da família pode despertar o desejo de recolhimento e conforto, enquanto que Saturno tende a demandar compromisso com as demandas, especialmente do ponto de vista profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Discrição é essencial, mesmo que você esteja se sentindo confortável. A tensão Lua-Saturno no segmento comunicativo-espiritual tende a destacar o conflito entre extravasar ou retrair as emoções. Por isso, busque desenvolver capacidade de observação e autoanálise, a fim de evitar excessos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente chegar a um equilíbrio, procurando unir sensibilidade e objetividade ao analisar os acontecimentos. Lua e Saturno entram em tensão no segmento patrimonial, o que mostra a necessidade de calcular os gastos e mesclar abordagens criativas e conservadoras para lidar com o dinheiro.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso dar espaço às pessoas e tirar a pressão do convívio forçado. A passagem da Lua em tensão com Saturno tende a destacar a possibilidade de desentendimentos relacionados à falta de comprometimento. Além disso, busque ter atenção com posturas muito sérias que contaminam o fluxo das emoções.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente refletir com serenidade sobre o que tem lhe afetado, sem fazer críticas que geram ressentimentos. Recolhimento emotivo é essencial diante da tensão Lua-Saturno no eixo crise-cotidiano, já que insatisfações vêm à tona e prejudicam a qualidade do convívio com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não criar expectativas que os outros não possam atender, sendo mais compreensiva. A Lua na área de amizades pode despertar seu lado fraterno e aberto a colaborações. Porém, estando tensionada a Saturno também tende a indicar problemas em encontrar apoio, o que reprime seus sentimentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Saturno pode alertar para a necessidade de saber lidar com posturas críticas. O envolvimento com o trabalho tende a se revelar gratificante do ponto de vista emotivo, especialmente se encontrar possibilidades de exercitar seus talentos, visto que a Lua influencia a casa profissional.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É possível que acordos sejam difíceis de fechar, por isso cuidado. A tensão envolvendo Lua e Saturno no eixo espiritual-comunicativo tende a mostrar a necessidade de aprofundar suas ideias antes de dar opiniões, sobretudo se os temas estiverem longe de alcançar consenso com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Durante este momento, tente organizar o orçamento, pois assim você poderá se sentir mais segura. A área de patrimônio financeiro está em tensão por Lua e Saturno, o que pede postura cuidadosa com relação a investimentos. Busque ter atenção para que a prudência não se torne avareza.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ter cuidado ao analisar as pessoas. A Lua no setor de relacionamentos tende a lhe fazer valorizar posturas comprometidas, mas é necessário encarar as diferenças com naturalidade, ao invés de interpretá-las como ofensas pessoais. Mais atenção, pois seu lado mais crítico aflora.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente saber lidar com dificuldades sem solução imediata. O bem-estar cotidiano pode ficar no foco de suas preocupações com a Lua no setor das rotinas em tensão a Saturno na área de crise. Você tende a sentir que está analisando os desafios de maneira excessivamente crítica.

