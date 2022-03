Horóscopo do dia (14/03): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 14 de março (14/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 14 de março (14/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o transito de Sol e Lua entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Chegou o momento de aproveitar as ações em conjunto e preservar a individualidade, já que a Lua transita no eixo social-íntimo. O Sol adentra seu signo, o que pode nutrir sua vitalidade e dedicação. É possível que fique em evidência a importância de ajustar os interesses privados com os coletivos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O Sol adentra o setor de crise, o que tende a iluminar aspectos frágeis da sua vida que exigem atenção. Pode haver aprofundamento dos vínculos íntimos, ajudando-lhe a ajustar interesses conflitantes, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O Sol adentra o setor de amizades, podendo despertar seu lado colaborativo e fraterno. Procure aproveitar para aprimorar sua relação com os aspectos que cercam seu dia a dia, seja do ponto de vista prático ou das relações. Isso porque a Lua influencia o segmento comunicação-cotidiano

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Suas vocações tendem a ser iluminadas. A fase pode oferecer a chance de melhorar sua capacidade de gestão, de modo a tornar mais agradável o dia a dia e valorizar práticas que deixam a vida mais aprazível, já que a Lua transita no eixo material-social, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você tende a se conectar com valores elevados. O momento pode despertar suas sensibilidades e lhe deixar mais acolhedora, beneficiando a convivência em casa e com o círculo íntimo, pois a Lua transita entre seu signo e a área familiar, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O Sol adentra o setor íntimo e aquece os laços de confiança. Momento de autoaprimoramento a partir do confronto com as fragilidades. Isso tende a lhe permitir se posicionar de modo mais eficiente diante da vida, visto que a Lua transita no eixo crise-comunicação, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Alguns desafios precisam ser encarados, pois a Lua transita no segmento amizades-material. O Sol adentra o setor de relacionamentos, podendo iluminar possibilidades de parceria. Esta fase tende a indicar momento de colaboração com as outras pessoas, o que ajuda com a gestão do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O céu da semana pede maior empenho com relação às demandas, o que lhe ajuda a estruturar sua vida e agir de acordo com as metas, pois a Lua transita entre a área de trabalho e seu signo. O Sol adentra o setor do cotidiano, podendo nutrir o bem-estar na vivência do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não deixar de se divertir e interagir online com os amigos, já que o Sol adentra o setor social. Você tende a refletir profundamente sobre a vida, o que lhe faz confrontar questões difíceis e que exigem mudança, pois a Lua transita no segmento espiritual-crise, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O Sol adentra o setor doméstico e pode melhorar os laços familiares. Fase de aperfeiçoamento que lhe permite interagir com o entorno de forma colaborativa e carinhosa, ainda que em meio a desafios interpessoais, visto que a Lua transita no eixo íntimo-amizades.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Seu pensamento tende a ser iluminado e seu olhar se direciona para a importância das parcerias na gestão do cotidiano. Você poderá ter mais atenção à possibilidade de conciliar interesses em prol do bem-estar de todos, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É provável que suas habilidades empreendedoras fiquem em evidência, devido o Sol que adentra a área material. Busque estruturar sua vida nos aspectos operacionais do cotidiano e também nos emocionais, já que a Lua transita entre o setor das rotinas e da espiritualidade.

