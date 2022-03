Horóscopo do dia (13/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 13 de março (13/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 13 de março (13/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua tensionada a Vênus, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Lua no setor social encontra de modo tenso os planetas Vênus, Marte e Urano, o que pode pedir calma com as pessoas. A harmonia lunar com Sol e Netuno no eixo família-crise desperta serenidade, que é fundamental para lidar com responsabilidades apontadas na tensão com Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua migra para o setor familiar e forma aspectos tensos com Vênus, Marte e Urano, e a intolerância tende a dar força a conflitos interpessoais. Simpatia e afeto podem aflorar com a Lua na área comunicativa em harmonia a Sol e Netuno. É recomendável evitar exposição em excesso.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A Lua segue para o setor das ideias e se estressa com Vênus, Marte e Urano tende a demandar cautela na comunicação. Práticas criativas podem tomar corpo com a Lua na área material em harmonia a Sol e Netuno e lhe ajudar a compensar a carência de recursos e os imprevistos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os gastos exigem prudência, já que a Lua segue para o setor material, sob tensão com Vênus, Marte e Urano. A Lua em seu signo persiste harmonizada a Sol e Netuno e pode contribuir com sua paz interior e a vivência espiritual. Tente buscar introspecção para se preservar de um entorno opressor.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Devido a Lua segue para seu signo e forma aspectos tensos com Vênus, Marte e Urano, a relação com o entorno pede diplomacia. A harmonia lunar com Sol e Netuno no circuito de crise tende a despertar perseverança e criatividade, essenciais para lidar com situações complicadas que ganham corpo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure dar atenção ao dia a dia e à saúde, pois a Lua segue para a área de crise, tensionada a Vênus, Marte e Urano. As vivências coletivas podem despertar seu lado solidário, já que a Lua na área de amizades se harmoniza a Sol e Netuno. Tente filtrar seus contatos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mais foco e critério na exposição social, sobretudo durante esta fase astrológica. Práticas criativas tendem a elevar a qualidade da rotina, mas busque não permitir que falte senso crítico, visto que a Lua no setor do trabalho persiste harmonizada a Sol e Netuno e tensionada a Plutão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente neutralizar o estresse diário, pois a Lua segue para o setor do trabalho, tensionada a Vênus, Marte e Urano. A Lua harmonizada a Sol e Netuno no eixo espiritual-social pode despertar empatia e solidariedade, embora Plutão tensionado alerte para relações abusivas. Atenção!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque cultivar paz interior ao lidar com problemas, já que a Lua segue para o setor espiritual, tensionada a Vênus, Marte e Urano. Os vínculos de confiança podem se nutrir de cumplicidade com a Lua no setor íntimo harmonizada a Sol e Netuno, embora Plutão tensionado peça senso de limite nos gastos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A Lua no setor íntimo e tensionada a Vênus, Marte e Urano demanda discrição e contenção nos gastos. Este momento astrológico pode despertar empatia e lhe sensibilizar para as necessidades dos outros. Procure ser altruísta, sem perder o senso crítico, devido a Plutão tensionado.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso ser pacífico no trato humano, já que a Lua segue para a casa dos relacionamentos, estando tensionada a Vênus, Marte e Urano. A economia criativa tende a ajudar na gestão do cotidiano, o que lhe faz reaproveitar recursos e também superar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque zelar pelo bem-estar, visto que a Lua adentra a área das rotinas, tensionada a Vênus, Marte e Urano. Prazeres em grupo tendem a lhe atrair com a Lua no setor social harmonizada a Sol e Netuno. Tente ser mais responsável em suas escolhas, evitando correr riscos para agradar aos outros.

