Horóscopo do dia (12/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 12 de março (12/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 12 de março (12/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua se harmonizando com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Desafios de ordem profissional tendem a aflorar com a oposição Lua-Plutão, mas busque encará-los com tranquilidade. A harmonia no eixo familiar-crise, que hoje conecta a Lua com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno, pode contribuir com seu equilíbrio emotivo e com as experiências no âmbito doméstico.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não nutrir polêmicas, como alerta Plutão em posição oposta à Lua. A interação com as pessoas se mostra favorável e com conteúdo relevante para sua vida, já que a Lua se harmoniza com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no segmento comunicação-amizades, o que agrega valor às parcerias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Imprevistos tendem a surgir com a desarmonia Lua-Plutão. Pensando nisso, procure ser criteriosa com as finanças. Uma mente voltada aos aspectos materiais da vida pode lhe fazer a melhorar seu senso de economia, pois a Lua se harmoniza a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo finanças-trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente saber lidar com pessoas que não concordammostram contrárias às suas ideias, devido à oposição Lua-Plutão. Seus interesses podem se expandir agora, levando-lhe a criar oportunidades para si mesma, visto que a Lua em seu signo se harmoniza a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Sua capacidade de gerir pode ser testada, visto que a oposição Lua-Plutão sugere imprevistos. A Lua segue harmonizada a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no circuito de crise, de modo que você tende a se aperfeiçoar em meio à gestão dos desafios, o que fortifica a autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente não deixar que a empolgação lhe afete, devido a Plutão tensionado. Sua relação com a coletividade pode ganhar amplitude, já que a Lua se harmoniza a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo amizades-relacionamentos, o que beneficia o intercâmbio de ideias e leva ao fortalecimento dos grupos

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alerta Plutão tensionado, busque não se deixar desestabilizar por problemas familiares. Seu comprometimento com os afazeres cotidianos pode ficar mais intenso frente à harmonia lunar com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no circuito do trabalho, contribuindo com a produtividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure se expor com critério e saber lidar com diferenças de opinião, devido a Plutão tensionado. A harmonia da Lua com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno tende a lhe estimular a buscar experiências que elevem sua autoestima e agreguem valores elevados à sua existência.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Plutão tensionado pode pedir cautela nos gastos. Momento favorável às vivências no meio íntimo, que tendem a ajudar com sua autoestima e a fortificar as relações baseadas no afeto e na confiança mútua, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no circuito da vida privada.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Plutão tensionado tende a alertar para o risco de se doar aos outros e se prejudicar. Tente preservar os interesses. As trocas intelectuais e afetivas podem ganhar corpo com a Lua harmonizada a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo relacionamentos-comunicação, dando coesão aos interesses em grupo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É fundamental se dar limites para evitar sobrecarga, como alerta Plutão tensionado na área de crise. Você poderá se colocar a serviço do bom funcionamento do dia a dia e ao bem-estar das pessoas que lhe cercam, pois a Lua se harmoniza a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso fazer escolhas responsáveis. O desejo de curtir o lado prazeroso da vida pode aflorar com a Lua no setor social em harmonia com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno. Mas Plutão tensionado exige cautela na exposição da imagem pública, especialmente com a pandemia em curso.

