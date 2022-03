Horóscopo do dia (11/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 11 de março (11/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 11 de março (11/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada com Mercúrio e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

As tarefas domésticas podem ajudar a organizar as ideias. A Lua na área familiar se harmoniza a Mercúrio e Júpiter no setor de crise, o que evidencia maior estabilidade emocional que lhe ajuda a entender os problemas e encará-los com naturalidade, amenizando a ansiedade.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque aproveitar para somar conhecimento. As ideias podem fluir bem com a Lua harmonizada a Mercúrio e Júpiter no eixo comunicação-amizades, o que lhe permite externar suas opiniões em harmonia com o entorno imediato e tirando proveito das discussões, que enriquecem os temas de interesse.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O desempenho profissional tende a se enriquecer através da conciliação de conceitos e práticas. Seu senso empreendedor pode se fortificar frente à harmonia lunar com Mercúrio e Júpiter no segmento finanças-trabalho, fazendo-lhe otimizar os recursos materiais e os processos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O autoconhecimento tem muito a ganhar nessa fase. Isso porque sua capacidade de raciocínio tende a se ampliar frente à harmonia lunar com Mercúrio e Júpiter entre seu signo e o setor espiritual. O pensamento pode expandir, o que lhe permite elevar a produção intelectual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Lições importantes tendem a ser tiradas de suas experiências. A harmonia da Lua com Mercúrio e Júpiter pode marcar um momento de superação de questões que antes lhe deixavam incomodada, por conta do maior entendimento dos temas e dos caminhos a serem seguidos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os intercâmbios tendem a ganhar corpo durante esta fase. Suas parcerias podem vivenciar experiências gratificantes, em que a Lua se harmoniza com Mercúrio e Júpiter no eixo amizades-relacionamentos. Isso acaba favorecendo a conexão de pensamento que faz aproveitar melhor as ideias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente reavaliar estratégias e metas, já que as ações estruturadas podem prosperar. A harmonia lunar com Mercúrio e Júpiter no circuito do trabalho tendem a elevar sua capacidade de gestão, favorecendo a organização das tarefas com maior coordenação entre processos, recursos e parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

As trocas intelectuais tendem a ganhar amplitude. O trânsito lunar no setor espiritual em harmonia a Mercúrio e Júpiter na área dos prazeres pode lhe conectar com os aspectos subjetivos e sublimes da vida, enquanto reveste sua postura de leveza e otimismo, beneficiando o usufruto da vida.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure dar valor à introspecção, o convívio com as pessoas queridas e a gestão patrimonial. Lua, Mercúrio e Júpiter se harmonizam no circuito íntimo e podem destacar ótima fase para o autoconhecimento. As reflexões tendem a lhe levar a articular possibilidades eficazes de atuação para sua vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

As ideias que surgem em grupo podem abrir portas interessantes. Os aspectos harmoniosos que a Lua forma com Mercúrio e Júpiter no eixo relacionamentos-comunicação tendem a dinamizar o fluxo dos interesses coletivos, tendo na articulação intelectual caminho propício para as parcerias.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Chegou a hora de colocar seu aprendizado em prática, pois leva a ações prósperas. A jornada tende a se mostrar positiva para revisar as atividades ligadas ao dia a dia, pois a Lua transita no setor relacionado às rotinas e forma trígonos com Mercúrio e Júpiter na área material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Que tal motivar seus pares? A Lua harmonizada a Mercúrio e Júpiter entre o setor dos prazeres e seu signo tende a lhe deixar mais aberta a trocar ideias e favorecer lazeres culturais. Você pode se posicionar de forma confiante perante a vida, permitindo-lhe aproveitar mais oportunidades.

