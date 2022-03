Horóscopo do dia (09/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 9 de março (09/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 9 de março (09/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter, Sol e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente manter discrição com relação aos desafios, devido a Júpiter, Sol e Netuno tensionados na área de crise. Habilidade e sensualidade podem aflorar em sua postura com a Lua Crescente harmonizada a Vênus e Marte no eixo comunicação-amizades, favorecendo o trato interpessoal e suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Devido a Júpiter, Sol e Netuno tensionados no setor de amizades, busque ser conciliador nas relações. Os aspectos práticos da vida podem ganhar relevância com a Lua Crescente na área material, fazendo-lhe atuar de modo proativo e criativo, dada a harmonia com Vênus e Marte na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não deixar que falte critério, devido à tensão com Júpiter, Sol e Netuno. Os interesses pessoais tendem a ficar mais evidentes com a Lua Crescente em seu signo; Isso pode lhe fazer se lançar em busca de oportunidades com empenho e autoestima elevada, dada a harmonia com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Talvez seja melhor se recolher para conseguir recuperar a autoestima e definir estratégias, como apontam Vênus e Marte no setor íntimo. Dramas podem aflorar com a Lua Crescente tensionada a Júpiter, Sol e Netuno no eixo crise-espiritual. Busque não deixar que afetem a autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua Crescente harmonizada a Vênus e Marte no segmento amizades-relacionamentos tendem a despertar empatia, mas é fundamental cultivar discrição sobre a vida privada, como alertam Júpiter, Sol e Netuno tensionados no setor íntimo. Tente dinamizar suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque não permitir que a concorrência prejudique suas relações, como alertam Júpiter, Sol e Netuno tensionados. Afloram suas ambições com a Lua Crescente no setor profissional, podendo lhe levar a se empenhar nas oportunidades, já que o referido astro se harmoniza com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alerta a tensão com Júpiter, Sol e Netuno, tente não negligenciar as tarefas de rotina. Você tende a ter forte desejo de expansão com a Lua Crescente no setor espiritual, o que lhe faz criar oportunidades de vivenciar seus talentos e o lado sociável da sua personalidade, dada a harmonia com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário conciliar interesses nos relacionamentos, como alertam Júpiter, Sol e Netuno tensionados, por isso procure trabalhar a empatia. A vida privada pode se revestir de prazeres com a Lua Crescente harmonizada a Vênus e Marte no circuito íntimo, favorecendo o convívio familiar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O convívio não ficará sem conflitos, devido à tensão com Júpiter, Sol e Netuno. Busque superar os obstáculos em prol da coletividade. A Lua Crescente no setor de relacionamentos se harmoniza com Vênus e Marte, podendo sugerir expansão das parcerias a partir de posturas colaborativas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure zelar pela boa comunicação, como alerta a tensão com Júpiter, Sol e Netuno. O envolvimento na gestão do cotidiano tende a se intensificar com a Lua Crescente em trânsito no setor das rotinas, o que ajuda com a dinamização de processos e recursos, dada a harmonia com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Atenção com os gastos ligados ao lazer, devido à tensão com Júpiter, Sol e Netuno. Sua desenvoltura no trato humano pode se elevar com a Lua Crescente no setor social, que se harmoniza a Vênus e Marte em seu signo, favorecendo intercâmbios intelectuais e sua imagem pública.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não negligenciar o bem-estar pessoal, devido a Júpiter, Sol e Netuno tensionados em seu signo. O envolvimento nas questões domésticas pode ganhar dimensão com a Lua Crescente no setor familiar, levando a ações dinâmicas e criativas que tendem a lhe ajudar a superar os problemas.

