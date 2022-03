Horóscopo do dia (08/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 8 de março (08/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 8 de março (08/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia de Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua na casa comunicativa se harmoniza a Vênus e Marte, o que pode motivar o intercâmbio de ideias. É preciso comprometimento com as questões práticas do cotidiano, contraindicando sair da programação de rotina por conta dos encontros que realiza com Saturno, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Lua Vênus e Marte articulados tendem a lhe despertar criatividade e senso prático. As tarefas podem ser mais desgastantes com a Lua em seu signo e tensionada a Saturno e Mercúrio. Pensando nisso, procure se organizar, ter metas definidas e exercitar a inteligência emotiva.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque se libertar da negatividade e se autoaprimorar, como aponta Plutão harmonizado. A Lua já em seu signo forma trígonos com Vênus e Marte tende a nutrir a autoconfiança. Além disso, ela na área de crise ainda conflita com Saturno e Mercúrio, o que causa irritabilidade e pessimismo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente dar valor ao círculo de confiança, já que a Lua migra para a área de crise se harmoniza a Vênus e Marte. É necessário critério ao se relacionar com as pessoas e zelar por privacidade, pois a Lua no setor de amizades conflita com Mercúrio e Saturno e se harmoniza com Plutão.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua no setor de amizades e em equilíbrio com Vênus e Marte pode restaurar a harmonia coletiva. Posturas autoritárias afloram com a Lua no setor profissional em conflito com Saturno e Mercúrio, o que afeta o trabalho em parceria, enquanto que Plutão harmonizado favorece atividades introspectivas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque extrair prazer de seus talentos, pois a Lua se harmoniza a Vênus e Marte no circuito do trabalho. O cotidiano tende a se desestabilizar frente a posturas crítica, o que pede discrição e foco, já que a Lua na área espiritual entra em conflito com Saturno e Mercúrio e se harmoniza com Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure valorizar prazeres introspectivos, que ganham corpo na medida em que a Lua migra para a área espiritual e se harmoniza com Vênus e Marte. Os aspectos que a Lua no setor íntimo forma com Saturno, Mercúrio e Plutão podem indicar que é preciso seletividade no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A situação tende a voltar a se equilibrar, com a Lua harmonizada a Vênus e Marte. Desafios interpessoais podem provocar posturas intolerantes e ressentidas. Talvez seja melhor sair do convívio forçado e amenizar a pressão sobre suas parcerias, devido ao encontro lunar com Saturno, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As parcerias podem ganhar corpo, visto que a Lua na casa dos relacionamentos se harmoniza a Vênus e Marte. O trânsito lunar no setor das rotinas e os aspectos com Saturno, Mercúrio e Plutão pedem concentração, a fim de evitar que falhas de julgamento afetam as ações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Seu desempenho prático pode se revestir de criatividade, pois a Lua adentra o setor das rotinas e se harmoniza a Vênus e Marte. Os aspectos que a Lua no setor social forma com Saturno, Mercúrio e Plutão tendem a pedir seletividade ao lidar com as pessoas para evitar distração.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente se articular com os conviventes e somar talentos, já que a Lua adentra o setor social e se harmoniza a Vênus e Marte. Situações complicadas no meio doméstico pedem pensamento crítico e estratégia, pois a Lua na área familiar se aspecta com Saturno, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O lar tende a se mostrar fonte de afeto e apoio prático, visto que Lua, Vênus e Marte se harmonizam no eixo familiar-crise. É fundamental ter discrição, precisão na informação e diplomacia, pois a Lua no setor comunicativo encontra Saturno e Mercúrio na área de crise, e Plutão na de amizades.

