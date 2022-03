Horóscopo do dia (07/03): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 7 de março (07/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 7 de março (07/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o movimento da Lua pelos signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Mercúrio pode apurar seu senso crítico frente aos obstáculos, pois adentra a área de crise. O momento tende a trazer aperfeiçoamento da sua capacidade de gestão. Tente exercitar possibilidades de economia coletiva, devido ao trânsito lunar no eixo material-social, que fica crescente.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure despertar a colaboração. A fase astrológica tende a lhe permitir ampliar o espaço de diálogo com as pessoas do entorno imediato, além de conciliar interesses pessoais e coletivos, considerando que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, ficando crescente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O envolvimento intelectual no trabalho pode se elevar a partir de agora. Você pode ter que enfrentar problemas que exigem reflexões e o aperfeiçoamento da sua atitude com o entorno, dada a passagem da Lua pelo eixo crise-comunicação e sua fase crescente nesse período.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Sua capacidade reflexiva tende a ser nutrida, o que leva ao amadurecimento. Momento favorável para realizar ações coletivas que ajudem com a vida prática do dia a dia, já que a Lua se desloca entre a área de amizades e a material, ficando crescente nesse período.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A introspecção pode ser favorecida com a entrada de Mercúrio no setor íntimo. É possível que você demonstre maior comprometimento com as obrigações, e isso contribui para o aperfeiçoamento da sua vida, dada a passagem da Lua entre a área profissional e seu signo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mercúrio segue para a casa dos relacionamentos, favorecendo as parcerias intelectuais. Busque refletir sobre a vida e os contratempos que a cercam, pois isso é essencial para definir prioridades e objetivos, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A organização mental pode se mostrar aliada à gestão do cotidiano, pois Mercúrio adentra o setor das rotinas. Momento de aperfeiçoamento que favorece a forma como você lida com as pessoas e o círculo de confiança, pois a Lua transita entre as áreas íntima e de amizades, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O intercâmbio de ideias pode ganhar corpo, ainda mais com o ingresso de Mercúrio na área social. Sua articulação interpessoal tende a se beneficiar em prol da gestão do cotidiano e dos seus projetos, visto que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O planejamento doméstico e o diálogo com seus pares pode ser favorecido. Seu olhar tende a direcionar para ações promotoras de bem-estar, tanto do ponto de vista prático quanto emotivo, já que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, ficando crescente nesse momento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Eleva-se a capacidade reflexiva e comunicativa ao adentrar o setor das ideias. As experiências coletivas tendem a gerar amadurecimento e ainda lhe ajudam a fortificar as relações de confiança, pois a Lua transita no eixo social-íntimo, ficando crescente nesse interim.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Este momento tende a contribuir com o planejamento das finanças e de questões práticas. Seu olhar poderá se direcionar para os aspectos humanos do dia a dia, o que lhe permite ajustar a convivência com seus pares, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos e passa pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A tendência é que o intelecto seja nutrido, gerando aprendizado em diversos níveis. Este momento é propício para organizar as ideias e aperfeiçoar o fluxo de informação na vivência do dia a dia, devido ao trânsito lunar no eixo comunicação-cotidiano e sua fase crescente.

