Horóscopo do dia (06/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua tensionada à Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É necessário neutralizar os conflitos que se nutrem do excesso de vaidade e de ações competitivas, sobretudo com a Lua tensionada. Afloram generosidade e companheirismo com Vênus e Marte ingressando no setor de amizades, trazendo movimento para suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque cultivar reserva emotiva para evitar ficar excessivamente exposta, como a Lua se encontra tensionada à Vênus e Marte. Durante este momento, uma postura ambiciosa e empenhada tende a lhe conduzir nas atividades profissionais, conectando-lhe com seus talentos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Sua postura pode ficar mais aventureira e suscetível a deixar a zona de conforto. Tente não se deixar levar pelo descuido. Vênus e Marte na área espiritual podem lhe deixar confiante e aberta a outras experiências, especialmente as que promovam abertura dos horizontes existenciais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso se recolher e não se deixar dominar pelas paixões, focando em ações pontuais que se mostrem viáveis. Você tende a viver um turbilhão de emoções com Vênus e Marte transitando no setor íntimo e tensionados à Lua, levando-lhe a reagir de modo instintivo aos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Atritos tendem a ocorrer quando se lida de modo frequente com outras pessoas, especialmente com a Lua tensionada. Busque manter postura conciliadora. Vênus e Marte podem promover conexão afetiva em suas parcerias, fazendo com que as atividades em grupo ganham corpo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Cuidado com idealizações excessivas e busque se concentrar no que está ao seu alcance. O cotidiano tende a ficar mais aprazível e dinâmico com Vênus e Marte ingressando no setor das rotinas, o que favorece melhorias tanto do ponto de vista operacional quanto humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como Vênus e Marte quadra com a Lua na área íntima, tente prezar por discrição sobre a vida privada. O momento astrológico tende a sugerir uma fase em que a vida se mostra prazerosa e em que você poderá desenvolver habilidades relacionais que aperfeiçoam as experiências coletivas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você tende a fortificar a relação com seus conviventes caso saiba cultivar autocontrole emotivo, como alerta a Lua no setor de relacionamentos. Ingressando na área doméstica, Vênus e Marte podem despertar seu lado criativo e dinâmico no cotidiano, ainda que passional na gestão dos problemas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque administrar os desafios interpessoais de modo diplomático, já que Vênus e Marte entram em conflito com a Lua no setor do cotidiano. A área comunicativa recebe os trânsitos de Vênus e Marte, podendo fazer com que sua postura se revista de simpatia, inclusive na extroversão das ideias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente melhorar suas habilidades. A relação com os aspectos tangíveis da vida pode ficar apurada com Vênus e Marte na área material, o que lhe permite atuar de forma pontual na gestão do cotidiano para deixá-lo aprazível, embora a tensão lunar alerte para a necessidade de controlar os gastos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ter cuidado para não se impor e prejudicar os outros. Autoestima e autoconfiança elevadas podem marcar sua postura com Vênus e Marte já em seu signo, o que ajuda a dar visibilidade as suas ações e para encontrar um posicionamento mais eficiente na defesa dos interesses.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A Lua tensionada no setor comunicativo tende a pedir posturas discretas. Vênus e Marte ingressam na área de crise, destacando a importância do recolhimento afetivo e da contenção de forças como estratégia para encarar os obstáculos, que são extremamente necessários ao bem-estar pessoal.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

