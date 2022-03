Horóscopo do dia (05/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em conflito com Plutão, Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente colocar a cabeça em ordem e conter os impulsos. O emocional pode se intensificar e afetar suas reações, prejudicando o enfrentamento dos desafios profissionais e a gestão da vida, já que a Lua em seu signo entra em conflito com Plutão, Vênus e Marte na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O emocional em desequilíbrio pode pedir cuidados, por isso tente se cercar do que lhe ajudar a fortalecê-lo. As dificuldades se mostram prejudiciais para a autoconfiança, pois a Lua entra em conflito com Plutão, Vênus e Marte no eixo crise-espiritual. É preciso fazer esforços contínuos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não negligenciar sua individualidade e as tarefas de natureza privada. A Lua na casa das amizades pode promover engajamento coletivo, deixando-lhe suscetível à pressão externa, dada a tensão com Plutão, Vênus e Marte no setor íntimo. Com isso, sua percepção pode ser prejudicada.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque aliviar a pressão, por isso tente demonstrar autonomia, equilíbrio e gentileza. As responsabilidades administradas em grupo podem se mostrar desgastantes, afetando as parcerias, já que a Lua entra em conflito com Plutão, Vênus e Marte entre o setor do trabalho e o de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O excesso de subjetividade tende a lhe afastar de assuntos prioritários e ligados à rotina. Tente ter foco, evitando especulações sobre temas polêmicos. A Lua no setor espiritual pode entrar em conflito com Plutão, Vênus e Marte, que transitam na área relacionada ao cotidiano e à saúde.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É necessário inteligência emotiva e diplomacia. Como aponta a tensão com Plutão, Vênus e Marte, a necessidade de recolhimento emocional apontada pela Lua no setor íntimo pode contrastar com as demandas das relações, o que tende a causar desgaste e prejuízos de diversas ordens.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure não estimular conflitos interpessoais. A intolerância pode ser um dos principais problemas, sendo preciso flexibilizar a postura. O circuito de relacionamentos tende a estar fragilizado pela tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte. É provável que você dê peso aos ressentimentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente se certificar da viabilidade de suas ideias antes de colocá-las em prática. Afloram conflitos interpessoais com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Marte no eixo cotidiano-comunicação. Busque ser diplomática e flexível para que as atividades que dependam de atuação em grupo sigam seu rumo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso ter critério e disciplina. Cautela se mostra necessária por conta das demandas sociais, pois ela serve para limitar os gastos e evitar imprudências que lhe coloquem em risco, sobretudo nesta fase, dada a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque separar um tempo só para si para cuidar das suas necessidades. Problemas de ordem familiar tendem a se abater sobre seu bem-estar, podendo inclusive gerar desgaste físico e emotivo, como alerta a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte entre o setor doméstico e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure se preservar, mantendo a discrição ou optando pelo recolhimento. A Lua em trânsito pelo setor comunicativo entra em conflito com Plutão, Vênus e Marte na área de crise, o que pode deixar o emocional instável transparecendo no discurso. Além disso, sua imagem e as relações ficam afetadas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente evitar se expor mais do que preciso e não negligenciar as medidas de combate à pandemia. Conflitos territoriais podem marcar presença com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Marte no segmento material-amizades. É preciso saber preservar seus interesses e conciliar a vida privada com a pública.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

