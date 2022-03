Horóscopo do dia (04/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 4 de fevereiro (04/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 4 de fevereiro (04/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro lunar com Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Cuidado com seus impulsos em ambientes formais e situações que pedem reflexão, devido ao encontro com Saturno. Neste momento, a passagem da Lua por seu signo pode lhe deixar espontânea com relação a seus sentimentos e ideias e sugerir busca de satisfação emotiva.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure aproveitar para se concentrar na vida profissional, já que o encontro com Saturno nutre o trabalho intelectual. A introspecção pode se mostrar importante com a Lua em trânsito pela área de crise. Você tende a ficar mais sensível e vulnerável a absorver os sentimentos alheios.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É fundamental compartilhar ideias, pois o emocional procura satisfação nas trocas interpessoais. Sua postura pode se revestir de companheirismo com a Lua na área de amizades, o que nutre a necessidade de conexão com o entorno imediato e o comprometimento coletivo que marca presença.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O reconhecimento externo sobre seus esforços e sua capacidade adquire importância. Você tende a se dedicar às tarefas, sobretudo com o encontro com Saturno. Seu comprometimento com as demandas pode ficar mais intenso com a Lua no setor do trabalho, o que lhe faz se dedicar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É provável que você se conecte com os aspectos subjetivos da vida, de modo que aumentem as reflexões e as experiências que favoreçam com os processos de autoconhecimento. O referido astro encontra Saturno, podendo beneficiar conversas profundas com pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Você pode encontrar satisfação no cotidiano e em ações que promovem bem-estar, especialmente com o encontro lunar com Saturno. As atenções tendem a se voltar para a vida privada com a Lua transitando no setor íntimo, fazendo-lhe se dedicar ao círculo de confiança e ao que lhe dê estabilidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como aponta o encontro com Saturno, seletividade é essencial. Seus interesses podem estar ligados às pessoas que desempenham papel importante em sua vida, já que a Lua no setor de relacionamentos lhe leva a condicionar sua felicidade à dos outros. Busque se dedicar a seus afetos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure fortificar a relação com seus conviventes, pois o encontro com Saturno beneficia conversas e acordos. O cuidado com a rotina e a saúde tende a crescer com a Lua em trânsito no setor do cotidiano. A segurança emocional pode estar relacionada à ideia de conforto e estabilidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ficar atenta às restrições devido a pandemia e tente se divertir de forma responsável. O encontro com Saturno pode estimular lazeres introspectivos. A Lua segue em trânsito pelo setor social, o que lhe deixa disposta a interagir com as pessoas e a dar valor às situações de prazer.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso autocuidado e o encontro com Saturno pode lhe trazer objetividade no processo de decisão. A passagem da Lua pelo setor familiar tende a lhe conectar com suas raízes emocionais, o que ajuda com experiências ou deixando você saudosista se não for possível usufruir de tal conforto.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque ser criteriosa para direcionar o pensamento para algo que faça a diferença, como aponta o encontro da Lua com Saturno. A nutrição mental pode despontar como prioridade com a Lua em trânsito no setor das ideias e da comunicação, beneficiando os estudos, os intercâmbios e os lazeres.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure dar valor às experiências no círculo íntimo, como sugere o encontro da Lua com Saturno. O conforto físico e os prazeres ficam em destaque com a Lua no setor material, o que pede atenção para evitar gastos em excesso, visto que as atenções são direcionadas para o que o dinheiro pode comprar.

