Horóscopo do dia (03/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre o encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A autoconfiança é nutrida, o que lhe leva a buscar autoafirmação. A Lua Nova na área de crise pode promover mudança de perspectiva que faz você se libertar de ilusões e se abrir ao que a vida lhe oferece, com esperança e serenidade, dado o encontro com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure buscar quietude, já que a Lua adentra a área de crise. O círculo social pode continuar em um movimento de renovação ao adotar postura mais fraterna e aberta, visto que persiste o trânsito da Lua Nova no setor de amizades com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque se abrir às parcerias, pois a Lua adentra a casa das amizades. A Lua Nova no setor profissional pode promover despertar das vocações, deixando-lhe confiante para buscar oportunidades de realização para sua carreira, já que o referido astro encontra Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Questões profissionais tendem a se destacar em suas reflexões, visto que a Lua migra para a área do trabalho. As fronteiras de sua existência podem se expandir com o encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno na casa espiritual, o que nutre a busca de novas perspectivas para sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Seus horizontes podem se ampliar com a Lua rumo ao setor espiritual. A vida privada tende a ficar em um movimento de renovação. Visto que a Lua Nova transita no setor íntimo e encontra o Sol, Júpiter e Netuno, situações que não têm mais espaço provavelmente serão descartadas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque ser seletiva. A Lua Nova no setor de relacionamentos pode lhe estimular a conhecer melhor as pessoas, que tendem a mostrar aspectos estimulantes de sua personalidade e provocar o que existe de melhor em você, dado o encontro com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente considerar os interesses dos outros, pois a Lua adentra o setor de relacionamentos. O encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno no setor das rotinas pode trazer versatilidade ao seu dia a dia e às suas tarefas, o que permite que você concilie prazeres e responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure direcionar a desenvoltura para a convivência com seus pares, de modo a deixar o dia a dia mais aprazível, pois a Lua passa a transitar pela área das rotinas. Aflora seu lado descontraído com o encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno no setor dos prazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os benefícios podem se intensificar, quando a Lua ingressa na área dos prazeres. Momento de movimentar o lar e reanimar o convívio em família, já que o trânsito da Lua Nova no setor doméstico, e ela continua o encontro com Sol, Júpiter e Netuno, o que faz diferença para seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque descansar no conforto do lar, já que a Lua adentra a área da família. O aflorar de ideias associado à Lua Nova no setor comunicativo pode favorecer você sob diversos aspectos, pois lhe faz criar oportunidades, o que é fortalecido pelo encontro lunar com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente aperfeiçoar seus conhecimentos, já que a Lua segue para a casa das ideias. Nesta fase, sua capacidade de gestão pode dar valor à diversidade e à sustentabilidade, beneficiando o ganho de qualidade nas ações, pois a Lua Nova persiste em trânsito na área material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A criatividade pode se fazer presente na gestão das demandas. Convém ter atenção ao equilíbrio do orçamento, já que a Lua ingressa no setor financeiro. Sua postura tende a se abrir para as oportunidades com a Lua Nova em seu signo, deixando-lhe radiante e feliz com a vida.

